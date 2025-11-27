Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçenin farklı bölgelerinde sürdürülen projeleri yerinde inceleyerek yetkililerden detaylı bilgi aldı. Programın ilk durağı, belediye ek hizmet binasında bulunan Kent Yönetim Merkezi oldu. Afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahale için oluşturulan merkezde inşa ve teknik altyapı çalışmaları devam ederken, araçlı kameralar, sensörler ve entegre izleme sistemlerini içeren teknolojik donanımların kurulum sürecinin sürdüğü bildirildi. Merkez tamamlandığında 1 milyonu aşan nüfusa kesintisiz hizmet sağlanması, aynı zamanda afet anlarında sahadan gerçek zamanlı veri akışıyla daha hızlı yönlendirme yapılması hedefleniyor.

İncelemelerine Nazım Hikmet Kültür Merkezi’yle devam eden Aksoy, tadilatı süren çok amaçlı salonu gezerek ekiplerden son durumu dinledi. Vatandaşların daha konforlu bir kullanım alanına kavuşması için yenilenen salonda çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Aksoy, ardından tadilatın sürdüğü Ziya Gökalp Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Kütüphanenin özellikle çocuklar ve gençler için daha sıcak, modern ve rahat bir ortam sunabilmesi amacıyla kapsamlı bir yenileme sürecine alındığı belirtildi.

Son olarak Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Esenyurt yerleşkesinde incelemelerde bulunan Aksoy, hastane çevresindeki aydınlatma eksiklikleri, peyzaj düzenlemeleri, yol sorunları ve kreş sınıflarının iyileştirilmesi konularını yerinde değerlendirdi. Hastanenin yanında bulunan boş alanın otoparka dönüştürülmesine yönelik proje de çalışma planına alındı. Aksoy’un gerçekleştirdiği incelemeler, Esenyurt’ta afet yönetiminden sosyal alanlara ve sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda güçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü ortaya koydu.