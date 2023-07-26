Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı’nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yaptı.

Halk arasında ’Ayazma Panayırı’ olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan, ABD, Avustralya, İtalya, Fransa, Kanada ve Gökçeada’dan gelen Rum Ortodoks cemaati üyeleri katıldı. Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan ayini Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis yönetti.

Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

Aya Paraskevi Panayırı

Efsaneye göre, genç ve güzel bir kız olan Paraskevi, şimdi Göztepe diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı’ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi’nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma’da sıkı bir göz hapsine alır. Aşk ateşiyle yanan kız kimi zaman Göztepe’ye doğru bakar, derin derin iç geçirip rüzgarla sevdiği adama mesaj göndermek ister. Ayyalus’taki genç de aynı duyguları besler ancak kavuşamazlar. Paraskevi’nin aşk acısıyla ölmesinin ardından onun büyük aşkının anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılır.