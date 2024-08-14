Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde ziraat arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle yangının ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Yangın saat 11.30 sıralarında Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesinde ziraat alanında başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 5 uçak ve 5 helikopterle, karadan 11 arazöz ve orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun müdahalesi devam ediyor.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm merkezi Bozcaada ilçesindeki orman yangını dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde rüzgarın da etkisiyle tarım arazisinde başlayan yangının ormanlık alana yayıldığı ve alevlerin boyutu ortaya çıktı.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Bozcaada’da çıkan yangına 5 uçak, 5 helikopter ile havadan, 11 arazöz ve diğer araçlarla karadan müdahale edildi. Orman teşkilatı başta olmak üzere, yangına özveriyle müdahale eden bütün ekipleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.