Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emekliler Yılı kapsamında önceki gün sinema salonlarından indirimli faydalanma konusundaki müjdesi sonrasında yeni bir hizmeti daha müjdeledi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Emekliler Yılı kapsamında halk plajlarımızda emeklilerimize özel yeni bir hizmet sunulduğu açıklandı.

Bakanlık, halihazırda girişleri ücretsiz olan halk plajlarımızda artık şezlong ve şemsiye de emeklilerimize ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Halk plajlarının adres ve detaylı bilgilerine ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ