Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak’ta yürürlüğe giren ‘Airbnb Yasası’na destek verdi. Adalı turizmciler, ‘Airbnb Yasası’nın uygulanması halinde turizm sezonunda kaçak konaklamanın önüne geçilerek, adanın taşıma kapasitesi, güvenlik ve vergi gibi sorunların önüne geçilebileceğini belirttiler.

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olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih ettiği Bozcaada, yaz kış tatilcilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Resmi yatak kapasitesi 4 bin 500 olan Bozcaada, son yıllarda resmi olmayan konaklama tesisleri ile birlikte günde yaklaşık 20 bin yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Kaçak konaklamadan şikayet eden Bozcaadalı turizmciler, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren ‘Airbnb Yasası’ ile turizm sezonunda kaçak konaklamanın önüne geçilerek, taşıma kapasitesi, güvenlik ve vergi gibi sorunların önüne geçilebileceğini dile getirdiler.

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, “Turizm bölgelerinde sorun haline gelmeye başlamıştı. Şu anda yönetmelik ve yasalaşma süreci tamamlandı. Yeni olduğu için de büyük ihtimal biz bu yasanın uygulamasına da bu sene şahit olacağız. Burada kiralanacak evler için belirli kriterler getiriliyor. Birincisi fiziki şartlar için belirli kriterlere sahip olması gerekiyor. İkincisi mutlaka bakanlıktan bir izin ve bir sertifikasının olması gerekiyor. Bu sertifikanın da tesisin girişinde mutlaka hem misafirin hem de denetleyicinin görebileceği alanda olması gerekiyor. Üçüncü şahsa kiralanamaması gibi çok önemli bir detay var. 5 bağımsız bölümün oluşması halinde ruhsat zorunluluğu getiriliyor. Bunların hepsinin denetimi de bakanlık tarafından yapılıyor. Küçük yerleşim yerlerinde de bakanlığın temsilcileri, ilçelerde kaymakamlıklar, illerde valiliklerin denetlemesi gerekiyor“ dedi.

Belgesiz ve izinsiz evlerini günlük ya da kısa süreli kiraya verenler için ciddi ağır sonuçları olacak yaptırımları olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, yönetmeliğin uygulanabilmesi ile Bozcaada’da taşıma kapasitesini belirleyebileceklerini, belediyenin içme suyu, atık suyu ve katı atık gibi işlerinin organize edilebilmesi, vergisiz kaçak işletmelerin önüne geçilerek vergiye tabi tutulması, hem yerel hem de kamu yönetiminin önümüzdeki süreçte yapacağı planlamalarla kaç kişiye hizmet verilebileceği, kolluk ve sağlık hizmetlerinde ne kadar istihdama gerek olduğu gibi birçok konuda yarar sağlayacağını belirtti.

Yeni yönetmeliği Bozcaada halkı ve turizmci olarak desteklediğini ifade eden işletmeci Burak Aktan ise, “Bu yasa ile Bozcaada konaklamasındaki kapasitemizin ne kadarı otel, pansiyon, tinyhouse ve airbnb olduğuyla ilgili elimizde bir envanter olur. Biz de hazırlığımızı, planımızı ona göre yaparız. Eğer master planda yer alması gerekiyorsa da burada ona göre yer alır. Bozcaada’da buna göre bir işletme kapasitesi de belirlenmiş olur” diye konuştu.

Bozcaadalı işletmeci Emrah Ataol, “Kim nerede hangi şartlarda konaklıyor, bunun kaydı hiçbir şekilde tutulamıyordu. Bakanlık tarafından bunların kayda alınması Bozcaada için de çok sevindirici bir gelişme. Şartlarını taşıyan herkesin bu belgeyi alması gerektiğini düşünüyorum. Hem kayıt altına alınacak, hem vergi ödenecek, hem de güvenlik konusunda bir zafiyet yaşanmayacak. Bence şartlarını taşıyan herkesin bu belgeyi alması lazım. Çünkü şikayet söz konusu olduğunda çok ciddi yaptırımları var” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Airbnb Yasası’ olarak bilinen konutların turizm amaçlı kiralanması hakkındaki hukuki düzenlemeler, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girdi. (7464 sayılı Kanun, 2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı) Yönetmelik, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor. Yönetmeliğe göre kiralanacak konut bir binanın dairesi ise, izin belgesi alınabilmesi için binadaki tüm kat maliklerinin oy birliği ile onayın bakanlığa ibraz edilmesi zorunlu. Kiralanan konutların girişlerine bakanlık tarafından nitelikleri belirlenmiş plaketler asılacak. Bakanlıktan belge almadan konutlarını kiraya verenler en düşük 100 bin TL’den başlayan idari cezalarla karşılaşacak. Bu süre içerisinde de izin belgesi için 15 günlük süre tanınacak. Bu sürenin sonunda belge almadan faaliyetine devam edenler için 500 bin TL, bunun sonunca verilen 15 günlük ek izin sonunda belgesini almayanlara 1 milyona kadar idari para cezası verilecek.