Emekliler her yıl düzenli zam alıyor. Ocak ayında TÜİK’in açıklayacağı enflasyon oranları doğrultusunda 6 aylık fark netleşecek. Enflasyona karşı korunmak isteyen milyonlarca emekli, seyyanen zam ihtimalini araştırıyor. Bu süreçte sıkça sorulan soru “Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?” şeklinde öne çıkıyor.

Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?

Emeklilerin alacağı zam oranı, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü netleşecek. Oranların açıklanmasının ardından hükümetin seyyanen zam konusunda bir adım atıp atmayacağı belli olacak. Beklentiler, emeklilere sınırlı da olsa ek bir artış yapılması yönünde.