Kocaeli’de düzenlenen "Neşet Ertaş Anma ve Şehir Ödülleri Programı", usta halk ozanı Neşet Ertaş’ın 13. ölüm yıldönümünde, türküler ve şiirlerle yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Platformu iş birliğiyle düzenlenen "Neşet Ertaş Anma ve Şehir Ödülleri Programı", büyük ozan Neşet Ertaş’ın 13. ölüm yıldönümünde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kocaeli’nin kültürel hafızasında yer eden etkinlik, SEKA Deniz Düğün Salonu’nda düzenlendi. "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, türküler, şiirler ve anlamlı konuşmalarla anıldı. Gecede ayrıca kültür, sanat, eğitim, çevre, spor ve sosyal sorumluluk alanlarında Kocaeli’ye değer katan kişi ve kurumlara "Şehir Ödülleri" takdim edildi. Etkinliğe; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Ayaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal’ın yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve dernek başkanları katıldı. Programda Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Platformu’na üye olan Niğde, Tokat, Yozgat, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Niğde Federasyonu ve Kırıkkale dernek başkanları da yer aldı.

"Neşet Ertaş’ın mirası nesiller boyu yaşayacak"

Kocaeli Orta Anadolu İl Dernekleri Platformu Başkanı Erhan Bilgiç, yaptığı konuşmada, "Bozkırın Tezenesi, gönül insanı, büyük usta Neşet Ertaş’ı anma programına ve bu yıl bir yenisini düzenlediğimiz ’Şehir Ödülleri’ törenine hoş geldiniz. Bugün, Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile omuz omuza vererek, Anadolu’nun kalbinden kopup gelmiş, evrensel bir değere dönüşmüş, büyük ozanımızı saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz. Neşet Ertaş sazıyla, sözüyle, duruşuyla bu toprakların özünü, sevgisini, hüznünü ve neşesini en duru şekilde dile getirmiş eşsiz bir sanatkârdır. O, sadece bir halk ozanı değil, UNESCO tarafından ‘Yaşayan İnsan Hazinesi’ ilan edilmiş bir gönül eridir. Bu yıl da ‘Şehir Ödülleri’ ile Kocaeli’mize kültür, sanat, spor ve sosyal yaşamda katkı sunan değerli kişi ve kurumlara vefa gösteriyoruz. Onların başarıları hepimize ilham kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

Programda sahne alan sanatçılar, Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerini seslendirirken, katılımcılar da türkülere hep bir ağızdan eşlik etti. Duygusal anların yaşandığı gecede, "Şehir Ödülleri" sahiplerine takdim edildi. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.