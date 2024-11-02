Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısının 1. Birleşimi, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 9 gündem maddesi görüşüldü. Toplantıda 2025 Yılı Performans Programının görüşülmesi, 2025 Yılı Belediye Gelirleri tarifesinin görüşülmesi, 2025 Yılı Belediye Gider Bütçesinin görüşülmesi, 2025 Yılı Belediye Gelir Bütçesinin görüşülmesi ve 2025 Yılı Bütçe Kararnamesinin görüşülmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Belediye tarafından 2024 yılında 2023 yılının kesinleşmiş bütçe gelirinin 213 sayılı VUK göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla arttırılan miktarın yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanma için belediyenin zorunlu harcama ve giderlerinde gerektiğinde kullanılmak üzere yurtiçi ve yurt dışı bankalar, fonlar, kredi kuruluşları gibi finans kurumlarından bağış, hibe ve borçlanma için görüşmeler ve anlaşmalar yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi konusu görüşülerek oy çokluğu ile kabul edilirken, Bilecik Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin karşılanabilmesi amacı ile Çarşı Mahalle’de konumlu, Atatürk Caddesi’ne cepheli ve imar planlarında Belediye Hizmet Alanı fonksiyonuna sahip alanda imar planı değişikliği yapılması konusu görüşülerek oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen belediyeden yakacak, eğitim, kırtasiye, giyim kuşam ve gıda gibi yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahipleri ile Cansuyu projesinden yararlanan aileler de olmak üzere tümüne bir nebze katkı sağlamak amacıyla Aralık/2024 ayından başlayarak Nisan/2025 ayı dahil olmak üzere beş ay boyunca Kış Desteği adı altında sosyal destek yardım yapılmasına ve yapılacak olan sosyal destek yardım miktarının 750,00 TL olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Mahalle muhtarları da Başkan Bakkalcıoğlu’na mahallelerine yapılan çalışmalar ile ilgili olarak teşekkürlerini iletti. Bozüyük Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis toplantısının 2. birleşimi 15 Kasım 2024 Cuma günü saat 15:00’te yapılacak.