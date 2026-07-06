Olay, saat 11.00 sıralarında Kurşunlu Mahallesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan 40 yaşındaki Hüseyin Y., çalışma sırasında sağ elini delik makinesine kaptırdı. Kazada işçinin sağ el yüzük parmağı koptu.

Kopan parmağını da yanına alan işçi, yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Y., kopan parmağının yeniden dikilebilmesi amacıyla Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, iş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ