Zirve kapsamında 10 adet Togg T10X, limuzin formunda özel olarak tasarlandı. Yerli ve milli araçlar, NATO programı boyunca ATO Congresium ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi arasında delegasyonlar ve basın mensuplarının taşınmasında görev alacak.

8 kişi kapasiteli olarak hazırlanan limuzinler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki protokol ulaşımında da kullanılacak. Araçların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın programı kapsamında da hizmet vermesi bekleniyor.

Tam elektrikli yapıya sahip olan ve tek motorla çalışan Togg limuzinlerin, yaklaşık 50 kilometre hızla ulaşım hizmeti sağlayacağı belirtildi.