Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikanın kadın ve erkek adaylar için istihdam sağlayacağı açıklandı.

Yayınlanan ilana göre;

Kadın adayların 18 yaşını doldurmuş ve en fazla 38 yaşında olması gerekiyor.

Erkek adaylarda ise askerlik hizmetini tamamlamış olma şartı aranırken, yaş sınırı yine 38 olarak belirlendi.

Adayların ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olması yeterli olacak.

Başvuruların şahsen yapılacağı belirtilirken, adayların İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde üzerinde bulunan Sanko Tekstil İSKO Şubesi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

İş arayan vatandaşların yoğun ilgi göstermesi beklenen personel alımıyla ilgili başvuruların belirtilen adrese doğrudan yapılacağı ifade edildi.