Bozüyük Belediyesi ve AKUT iş birliği ile düzenlenen “Gençlik Doğa Kampı” gerçekleştirilen eğitimler, oyunlar ve parkur yürüyüşleri ile birlikte dolu dolu yaşanan 4 günün ardından unutulmayacak güzel hatıralarla sona erdi.

4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü nedeni ile Kurtuluş Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 4-7 Eylül tarihlerinde yapılan 3 gece 4 gün süren kamp etkinliği için gerekli tüm hazırlıklar ve ekipman temini Bozüyük Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kampın son gününde aileler de kamp alanına gelerek çocukları ile birlikte güzel bir gün geçirdi. Ailelere ve kamp öğrencilerine Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, eşi Merih Bakkalcıoğlu ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. Kamp alanına geldikleri andan itibaren kamp malzemelerini teslim alarak çadır kurulumu ve temel kampçılık eğitimi alan gençler kendi çadırlarını kurdular. Çadırlara yerleştikten sonra kamp etkinliklerine başlayan öğrenciler 4 gün boyunca; ’Deprem Bilinçlendirme Semineri’, ’Akran Zorbalığı Eğitimi’, ’Paracord Atölyesi’, ’Zipline parkuru’, ’doğa yürüyüşü’, ’temel yangın eğitimi’, ’doğada spor oyunları’, ’drama etkinliği’ ve çeşitli eğlenceli etkinliklere katıldılar. Kampın son gününde öğrenciler kamp alanında aileleri ile bir araya gelerek hasret giderdiler. Bozüyük Belediyesi tarafından ailelere ve kampta bulunan gençlere köfte ekmek ve içecek ikramında bulunuldu.

Renkli görüntülere sahne olan buluşmanın ardından gençlerle ve aileleri sohbet eden Başkan Bakkalcıoğlu, yaptığı konuşmada, aslında kampı ormanda yapmak istediklerini fakat orman yangınları nedeni ile buna izin verilmediğini belirterek, “Ama gündüzleri ormana gittiniz, yürüyüş yaptınız. Biz siz gençlerimize böyle bir katkı verelim istedik. Sizler orta öğretimde 2. aşamaya geçtiniz yani ortaokuldan liseye geçtiniz. Hepinizi tebrik ediyorum" dedi. Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencilere tek tek sertifikalarını verdi.

Kampın sonunda doğa yürüyüşleri, oyunlar, sabah sporları, eğitimler ile dolu dolu unutulmayacak hatıralarla dolu güzel bir kamp geçiren öğrenciler mutluluklarını belirtirken, ailelerde çocuklarına bu unutulmaz deneyimi yaşatan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na teşekkür ettiler.