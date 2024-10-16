Bozüyük Belediyesi Gençlik Tiyatrosu 2024-2025 sezonu çalışmalarına büyük bir heyecanla başladı.

4. Dönem Gençlik Tiyatrosu, kayıtların sona ermesinin ardından derslerine başlarken yıl boyunca devam edecek olan eğitim ve çalışmaları Metristepe Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ayrıca geçen dönem Gençlik Tiyatrosu ekibi de yeni sezonda yeni bir oyun sahnelemek için provalara başladı. Her oyunları beğeni ile izlenen Gençlik Tiyatrosu’nun oyunları, tiyatroseverler tarafından yoğun ilgi görüyor.