Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu tarafından düzenlenen “Yöre Yöre Ezgilerimiz” adlı konser programı türküseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programında Bolu, Tekirdağ, Konya, Kütahya, Artvin, Bitlis gibi 22 farklı yöreye ait özenle seçilmiş 22 türkü solo ve koro olarak seslendirildi. Saz ekibi ile birlikte yaklaşık 60 kişilik bir toplulukla çalışmalarını sürdüren Koro Şefi ve Bağlama Eğitmeni Mehmet Uysal ile öğrencisi Senanur Kale yönetimindeki Bozüyük Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu dinleyenleri yöreden yöreye götürdü. Adeta bir türkü şöleninin yaşandığı muhteşem konser programında türküseverler unutulmaz bir gece yaşadı. Konser programının sonunda sahneye gelen Başkan Bakkalcıoğlu koro şefleri Mehmet Uysal ve Senanur Kale ile birlikte programın sunucusu Ecem Nil Ada’ya bu güzel program için teşekkür ederek çiçek takdim etti. “Bu akşam çok güzel bir Türk Halk Müziği konseri izledik” diyen Başkan Bakkalcıoğlu Mehmet Uysal Hoca’nın öncülüğünde halk müziğine gönül veren ve çalışmalara amatörce katılan bütün koristlere teşekkür ederek “artık Bozüyük’te Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği gençlerimizle alt kuşaklara yansımaya başladı” dedi. Başarılı çalışmaları ile halk müziğine kazandırdığı gençler için koro şefi Mehmet Uysal’ı tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu “Bozüyük’te inşallah kuşaktan kuşağa müziği hep birlikte yaşatırız” dedi.

Konser programına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ile türküseverler katıldı.