Kocaeli'nde düzenlenen KODELİG'26 Ulusal Robot Yarışması'nda Bilecik büyük bir başarıya imza attı. Mini Sumo kategorisinde 164 robotun yarıştığı organizasyonda, Bozüyük Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye şampiyonu oldu. Yarışmada öğrenciler, geliştirdikleri robotlarla kıyasıya mücadele ederken, Bozüyük ekibi sergilediği performansla tüm rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, başarıya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Azim, emek ve teknolojiyi birleştiren öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz' dedi.