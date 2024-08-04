Ankara’da düzenlenen İsmail Demirci U11-U13 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası’na, Bozüyük’ten 7 sporcu katıldı.

Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ve 248 kulüpten 918 sporcunun katıldığı şampiyonada, Bozüyük Belediyesi Güreş Takımı sporcuları ilk 16’ya kalma başarısı gösterdi. Turnuva hakkında açıklama yapan Güreş Antrenörü İbrahim Karaboğa, "Sporcularımızın ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası’nda çeyrek finalde ve ilk 16 kalma başarısı göstererek gelecek yıllarda bizleri umutlandıran altyapı güreşçilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu uğurda bizleri yalnız bırakmayan desteklerini esirgemeyen Bozüyük Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.

U11-U13 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası’nda, U11 kategorisinde 26-30 kiloda Eymen Bal 9.,U11 kategorisinde 48 kiloda Rüzgar Cemil Önen 16., U11 kategorisinde 62 kiloda Metehan Kuyucu 6., U13 kategorisinde 26-30 kiloda Mehmet Özgök 6., U13 kategorisinde 34 kiloda Berat Bayrak 8., U13 kategorisinde 38 kiloda Ulaş Unel 6., U13 kategorisinde 57 kiloda Efe Uysal 10. oldu.