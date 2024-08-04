Çocuk Gelişimi Bölümünden Öğr. Gör. Elif İpek Tutuş, ebeveynlere çocuklarının yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için çeşitli önerilerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yaz tatilinin, çocukların yoğun okul döneminin yorgunluğunu atarak dinlenmesi, eğlenmesi ve gelişimini sürdürmesi için değerli bir zaman dilimi olduğunu ifade eden uzmanlar, doğaya çıkmanın çocukların bilişsel ve duyu gelişimini desteklediğini söyledi.

Tatil sürecinde ebeveynlerin çocuklarının hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlamak istediklerini belirten Öğr. Gör. Elif İpek Tutuş, “Bilgi edinme ve gelişme süreci sadece okul dönemi ile ve dört duvar arasında sınırlı bir süreç değildir. Her zaman ve alanda gelişim ve bilgi edinme süreci hayatın bir parçası olarak devam ediyor. Bu sebeple hem dinlenip okul dönemi yorgunluğunu atmak hem eğlenmek hem de öğrenme ve gelişimi sağlamak elbette mümkün.” dedi.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ MOTOR GELİŞİMİNİ DESTEKLİYOR

Doğaya çıkmanın çocukların bilişsel ve duyu gelişimini desteklediğini dile getiren Öğr. Gör. Elif İpek Tutuş, “Doğaya çıkıp toprağa, taşlara, yapraklara, kuma dokunup hem keşif yaparak bilişsel gelişimini destekleyebilir hem de duyu gelişimini sağlayabilirsiniz. Ayrıca doğa yürüyüşleri ile çocuğunuzun motor gelişimini de geliştirebilirsiniz. Müzeler ve tarihi mekanlar da gelişim için oldukça önemli alanlardır. Buralara gidip hem çocuğunuzun bilgi edinmesini sağlayabilir hem de sosyal gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Parklar da çocuğun akran iletişimi ve sosyal gelişimi için oldukça önemli alanlardır.” diye konuştu.

RESİM, MÜZİK GİBİ KURSLARA GİDEBİLİRLER

Sadece dışarda değil ev içinde de yaz tatilini verimli geçirmenin mümkün olduğuna işaret eden Tutuş, “Ailece yapacağınız okuma saatleri, lego oyunları, sembolik oyunlar veya yaşa ve gelişime göre değişiklik gösteren kutu oyunları da hem çocuk için faydalı hem de ailenin sosyal gelişimi ve bütünlüğü için gerekli faaliyetlerdir. Ayrıca yaz tatilleri çocukların okul döneminde ilgilenmesine fırsat bulamadığı ilgi alanlarının üzerinde durulması için çok uygun bir zaman. Çocuğunuzun ilgi alanına ve isteğine göre enstrüman, resim, müzik, spor ve satranç gibi alanlarda kurslara gönderebilirsiniz. Bunun için çocuğunuzu isteklerini dinlemeli ve ilgi alanlarını çok iyi gözlemlemelisiniz.” dedi.

Çocukların yaz okullarına gönderilip gönderilmemesi konusunda da Öğr. Gör. Elif İpek Tutuş, “Burada yine ailenin çocuklarının eksiklerini iyi saptaması çok önemli. Yaz tatilinde çocuğun dinlenmeye ve eğlenmeye de hakkının olduğu unutulmamalı, sadece akademik beceriler geliştirilmeye çalışılarak bu zamanı mutsuz geçirmelerine sebep olunmamalı. Tüm bunlara dikkat ederek eksik kalan konular ve gelecek konuların hazırlığı üzerinde durulabilir.” diye konuştu.