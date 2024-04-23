Bozüyük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıl dönümü coşku ile kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama töreni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Tören alanına gelen herkese Bozüyük Belediyesi tarafından Türk Bayrağı dağıtıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya yaptı. Çetinkaya tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak bayramın Atatürk tarafından milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek çocuklarımıza bayram olarak hediye edildiğini söyleyerek, “Aziz milletimizin huzur ve refahı Türkiye Cumhuriyeti devletimizin daha da gelişmesi ve kalkınması adına gelecek güzel günleri kucaklayacak olan çocuklarımızı ülkesi ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, girişimci, ufku geniş, yeniliği ve manevi değerleri ile donanımlı, yerel düşünen evrensel hareket edebilen gençler olarak yetişmelerini sağlamak ortak sorumluluğumuz hedefimiz ve en büyük arzumuzdur” dedi.

Programın devamında öğrenciler tarafından şiirler okunarak Saffet Şeker Ortaokulu, İlkokulu ve ana sınıfları ile Bozüyük Anaokulu öğrencileri tarafından özenle hazırlanan çeşitli dans gösterileri ile halk oyunları gösterileri sahnelendi. Tüm gösterilerin beğeni ile izlendiği programda ayrıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Tekvando Gösterileri sunuldu. Programda son olarak protokol üyeleri tarafından ilçe genelindeki okullarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konulu çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri takdim edildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına ilçe Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Nur Deniz Arslan, muhtarlar, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.