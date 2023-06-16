Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nun çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ’Karne Şenliği’nde çocuklar doyasıya eğlendi, tatile eğlenerek başladı.

Bozüyük Belediyesi, karnelerini alarak yıl sonu tatiline girecek öğrencileri birbirinden eğlenceli etkinliklerin düzenlendiği Karne Şenliği’nde bir araya getirdi. Belediye 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi yanındaki çim sahada düzenlenen Karne Şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlik alanında çocukları yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’da çocukların karne sevincine ve eğlencesine ortak oldu. Çocukların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Bakkalcıoğlu çocuklarla tek tek ilgilenerek onlarla sohbet etti. Başkan amcalarıyla kucaklaşan çocuklar ise bu güzel etkinlik için teşekkür ettiler. 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak hazırlanan şenlik Karnaval Bando’nun muhteşem gösterisi ile başladı. Şenlikte ayrıca eğlenceli spor ve parkur aktivitelerine katılan çocuklar tatlı bir rekabet içerisinde yarışırken çocuklara Bozüyük Belediyesi tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu. Şenliğin son bölümünde Şubadap Çocuk Grubu sahne aldı. Sevilen şarkılarını Bozüyüklü çocuklar için seslendiren grubu çocuklar neşe içerisinde izledi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, konser bitiminde sahneye gelerek çocuklara “Güzel miydi bugün?” diye sordu. Çocukların hep bir ağızdan evet demeleri ve alkışlamaları üzerine “Bugün burada demin söylediniz bir de Şubadap vardı. Onları da bir alkışlayalım. Bakın onları internetten girip sizin için bestelediği şarkıları dinleyebilirsiniz. Ama özgürlük en kıymetli şeyimiz hayat boyu unutmayın. Hepinize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Şubadap Çocuk Grubu’na da çiçek takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu grubu tebrik ederek şenliğe katılımlarından dolayı teşekkür etti.