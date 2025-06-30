Çarşıbaşı’nda gerçekleşen organizasyonda, 33 kadın kooperatifi ve derneği yöresel lezzetler ve el işi ürünlerle stant açtı. “Geçinen ve gülümseyen Bursa” vizyonu doğrultusunda kadın üreticilere destek veren belediye, etkinliğe Bursalıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etkinlik kapsamında Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından kurulan ritim grubu sahne aldı. Müzik dinletisi vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Kadınların ekonomideki yerine ve üretim gücüne dikkat çekilen etkinlikte, kadın kooperatifleri bu tür organizasyonların kendileri için önemli bir tanıtım ve destek platformu olduğunu belirtti. Kadınlara verdikleri destekten dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür edildi.

Kadın emeğini görünür kılmayı hedefleyen bu pazar etkinliğinin, her ay kentin farklı noktalarında düzenli olarak devam edeceği bildirildi.