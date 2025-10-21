İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde, 200’ün üzerinde belediye çalışanının ifadeye çağrıldığı bildirildi. Bugün itibarıyla 50’den fazla personelin ifade vermek üzere emniyete gittiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, geçmişte AK Parti döneminde görev yapmış belediye iştirakleri çalışanlarının da ifadelerine başvurulacağı ifade edildi.
Ak Parti Dönemi De Dahil
AK Parti döneminde de çalışmış olan belediye iştirakleri personellerinin ifadelerine başvurulacağı açıklandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi