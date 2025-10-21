Programa TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İtso üyeleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İtso Meclis Başkanı Kenan Kender, "İhracat yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Geçen hafta Fuar açılışımız vardı. Ticarette geriye doğru gittiğimiz için üzgünüz. İhracatın artması için devletimizden destek istiyoruz. Önümüz yaz olur inşallah. Bu kurlar böyle olduğu sürece ileriye gidemiyoruz. Torba yasa içinde değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ ise "Bu konuma gelirken yıllar geçti. O yılların içerisinde bir çok görev alan ağabeylerimiz, amcalarımız vardı. Siyasi olarak genelde milletvekillerimiz, yerel yöneticilerimiz emeği olan kim varsa hepsinden Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hayatta olanlara sağlık, rahmetli olanlara da rahmet diliyorum. İnegöl üretim şehri, sanayi şehri, ihracat şehri, mobilya şehri, köfte şehri. Sanayi şehri olması nedeniyle İnegöl Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan bir şehir. Ticaret hacmi olarak 21. büyük ekonomi, ihracatta 17. büyük ekonomi. Bu alanda bu katkıyı sağlayan tüm sanayicimize teşekkür ederim. Organize sanayi bölgelerimizin oluşmasında ve faaliyete geçmesinde bu rakamların çok büyük katkısı var. 3 tane organize sanayi bölgesine sahibiz. Birinci organize sanayi bölgemizin İnegöl’ün en önemli sanayi bölgesinden biri. Yenice sanayi bölgemiz genişlemesini tamamlıyor. Türkiye’de ilk kurulan mobilya ihtisas organize sanayi bölgesisi. Temeli atanlardan imza atanlardan Allah razı olsun. Kaymakamımız, belediye başkanımızla birlikte sanayi bölgesinin alt yapı üst yapı ihalelerini gerçekleştiriyoruz. Geçen hafta mobilya fuarının 53'sünü gerçekleştirdik. Allah’a çok şükür dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçilerimizi ağırladık." dedi.

İnegöl olarak zor günlerde ayakta durmaya çalıştıklarını belirten Uğurdağ, "İhracat odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah hep beraber güzel günlere erişiriz" dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban da, "Vizyonu sayesinde İnegöl artık sadece Türkiye’nin değil tüm dünyanın tanıdığı üretim ve ihracat şehri haline geldi. İhracat sadece bir ekonomik gösterge değildir. İhracat vizyondur, inançtır. Bizler belediye olarak bu üretim gücünü geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bugün burada ödül alan tüm firmalarımızı kutluyorum. Sizler bu şehrin gururusunuz. Ticaret odamıza, değerli yönetime bu organizasyon için teşekkür ediyoruz. İnegöl üreterek büyümeye devam edecek. Herkes teşekkür ediyorum. Daha nice başarıları birlikte kutlamaya." dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise," Bugün ki programda Sayın Valimize teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yaptığı okulları açma şerefine nail olduk kendisine teşekkür ediyorum. 3 tane ödül törenine katıldık. Sayın valimiz Bursa için büyük bir şans.

Bugün mobilyanın başkenti, ihracat üstümüz yaklaşık 2 milyar dolar üstünde bir ihracat var. Önümüzdeki dönem bizim en zorlu rakibimiz Çin çekirgesi. Uluslararası pazarda bunlarla nasıl rekabet edeceğiz? Bu kapsamda gerek Cumhurbaşkanı yardımcımızla gerek bakanlarımızla yapmış olduğumuz toplantıda Çin ile dünyada rekabet edebilecek sektörlere nasıl destek olacağız? Bunlarla ilgili Çin’e karşı strateji oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Özellikle ihracat miktarlarının çoğaltılması için. Amerika pazarı çok önemli. Çin orada sizinle rekabet yapamayacak. Bu kapsamda sizlerden ricam Amerika pazarına girin. Burada müthiş fırsat var. Bunu değerlendirelim. İnegöl Ticaret Sanayi Odası 135 yıllık köklü bir geleneğe sahip aynı zamanda akrette bir oda. Yani 5 yıldızlı bir oda. Kim diyor bunu? Uluslararası belgeyi veren kurumlar diyor.

Avrupa standartlarında bir vatanımız var, bununla gurur duyuyorum. Mesleki eğitimde de Meslek Yüksek Okullarında okuyan gençlerimizi, sanayimizde, iş yerlerimizde istihdam edilmesinde çaba sarf ediyorlar. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ederim.", dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız da," TOBB ailesi olarak 2 gündür örneklerini yaşıyoruz. Bize bu 2 günde göstermiş olduğunuz sabır için şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Bursa’mız bir nimet. İnegöl’ümüz de bir nimet. Gözünüzü kapasanız deseniz ki dünyanın merkezi neresi? Baş parmağınız Bursa’ya doğru gelir. Bursa’nın sanayi ve ticaret erbabına sunmuş olduğu avantajlar nedeniyle Bursa’da olmak 80 vilayete göre bir adım ileridesiniz demektir. Balkanlara Akdeniz havzasına, Karadeniz havzasına baktığınızda Bursa size diğer vilayetlere göre daha avantajlı imkanlar sunar. Biraz biz büyükşehirler arasında sıkışmış gibi gözüküyoruz ama biz aslında metropol bir şehiriz. Bursa’mız ve İnegöl’ümüz sanayimize, ticaret erbabımıza ne lazımsa bunu sunuyor. Çünkü bu işin temel dinamiği sizlersiniz, bizler sizlere ne kadar bu imkanı arttırabilirsek üzerimize düşen görevi yapmış sayacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ihracat yaparak rekor kıran firmaların sahiplerine ödülleri verildi.