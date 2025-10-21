Özel Denizli Tekden Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Ballı, göz kayması hakkında önemli bilgiler verdi. Göz kayması tedavi yöntemlerini anlatan Op. Dr. Mehmet Fatih Ballı, tedavi edilememe durumunda ise gözün tembelleştiğini vurguladı. Özellikle çocuklarda erken dönem tedavisinin önemine dikkat çeken Op. Dr. Mehmet Fatih Ballı," Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Mehmet Fatih Ballı, "Şaşılık genel olarak gözlerin aynı yöne bakmamasından kaynaklanan bir gözün tembelliği veya çift görmeyle sonuçlanan bir göz sorunudur. Özellikle çocuklarda erken dönemde tedavi edilmesi gerekir. Çocuklarda gözlük veya cerrahi testi seçenekleri mevcuttur. Tedavi edilmemesi durumunda gözün tembelliği ile sonuçlanabilir. İleri yaşlarda ise genellikle kozmetik tedavisi uygulanır. Genel olarak cerrahi seçeneklerimiz ön planda. Yüksek oranda başarılı sonuçlar alıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA