Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin en işlek caddelerinden olan İsmet İnönü Caddesi ve Saraycık Caddesi’ndeki kaldırımlar yıkanarak bayrama hazırlanıyor.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç ve yaya trafiğinin en aza indiği gece saatlerinde İsmet İnönü Caddesi ve Saraycık Caddesi üzerinde geniş çaplı temizlik çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde belirli bir program dâhilinde yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak bayram öncesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerdeki kaldırımlar tazyikli su ile yıkanarak temizleniyor. Saraycık Caddesi ve İsmet İnönü Caddesi’nin her iki yönünde de yapılacak kaldırım yıkama çalışmalarının devamında ise Cami Caddesi ve ana arterlerde temizlenen caddeler Ramazan Bayramı’na hazır hale getiriliyor.