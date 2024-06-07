Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin tıkalı hatların en büyük düşmanı olan ıslak mendillerle mücadelesi artarak devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Bozüyük’ün daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalarına devam ederken ekipler bir taraftan da meydana gelen tıkanıklıklara müdahale ediyor. Tıkalı hatlarda yapılan kazı çalışmalarında sürekli ıslak mendillerle karşılaşan ekipler tuvaletlere atılan ıslak mendillerin bir araya gelerek büyük birikintiler oluşturduğunu, sadece bağlantı hatlarını değil ana hatları bile tıkadığını belirttiler. Vatandaşların tuvaletlere ıslak mendil atılmaması konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen görevliler bu tür sorunları genel hat temizliği çalışmaları sırasında da farklı bölgelerde sürekli yaşadıklarını, bu tür atıkların güzelce poşetlenerek çöp kutularına atılması gerektiğini belirttiler.