Bozüyük’te vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi minibüslerine yönelik toplu taşıma denetimi gerçekleştirildi.

Belediye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Bozüyük Belediyesi Cemalettin Köklü Parkı önünde şehir içi minibüslerine yönelik gerçekleştirilen toplu taşıma denetiminde şehir içi minibüslerinin resmi evrakları kontrol edilerek ruhsatlarına bakıldı. Evrakları uygun olmayan sürücülere gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Denetimlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.