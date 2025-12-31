Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye tarafından fabrikalarda çalışan vatandaşlara ücretsiz sabah çorbası dağıtıldı.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan fabrika çalışanlarına yönelik ücretsiz sabah çorbası ikramı gerçekleştirildi. İlçe genelinde sürdürülen uygulama kapsamında çalışanlara sıcak çorba dağıtılarak güne daha zinde başlamaları amaçlandı. Belediye ekiplerince yapılan ikram, çalışanlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, uygulamanın belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 'Günün ilk saatlerinde çalışan vatandaşlarımızın yanında olmak, güne sıcak bir başlangıç yapmalarını sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz bu uygulamamız devam edecektir. Emekleriyle Osmaneli'ni ayakta tutan tüm çalışanlarımıza kolaylıklar diliyoruz' dedi.