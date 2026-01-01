Türkiye’de geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen çok sayıda HBX patentinin ortak etki mekanizmalarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan çalışmaya ilişkin bilgi veren Karya Farma HBX Ar-Ge Kurucusu Hakan Başlık, "HBX-2371 metodolojisi adıyla tanımlanan bu yaklaşım, klasik antibiyotiklerden farklı olarak tek yönlü bir etki yerine çoklu biyolojik etki ağları üzerinden çalışıyor. Tek bir hedef değil, akıllı bir etki ağına sahip. HBX patentleri incelendiğinde; antibakteriyel, antiviral, antifungal, antiparazitik, antikanser, antitümör, yara iyileştirici, rejeneratif ve bağışıklık güçlendirici özelliklerin tek tek değil, birbirini tamamlayan sistemler halinde tasarlandığı görülüyor. Bu nedenle elde edilen ürünü ‘akıllı antibiyotik’ olarak adlandırdık" dedi.

HBX-2371 metodolojisinin dikkat çeken yönlerinden birinin de etki mekanizmasını yalnızca mikrobiyal baskılama ile sınırlamaması olduğunu kaydeden Başlık, "Ağız yoluyla alınan bileşenler beyin-bağırsak ekseni üzerinden mide ve sindirim sistemi aracılığıyla biyo yararlanımı artırıyor. Kalp ve dolaşım sistemiyle hücresel seviyeye ulaştırılan çok katmanlı bir biyolojik bağlantı modeli öne çıkıyor. Bu yaklaşım, bağışıklık sistemini baskılanan bir savunma hattı olarak değil, yeniden düzenlenen ve yönlendirilen bir sistem olarak ele alıyor. Ürün tek bir bakteri ya da virüse odaklanmaz, direnç gelişimini tetikleyen agresif kimyasal baskı yerine dengeleyici etki oluşturur, yalnızca patojeni değil hasarlı dokuyu ve bağışıklık yanıtını da hedef alır" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya akademik destek sağlayan Prof. Dr. Sami Doğanlar ise bitki tabanlı ilaç geliştirme projeleri kapsamında Karya Farma HBX Ar-Ge ile yürütülen iş birliğini son derece değerli bulduklarını kaydederek "Yedi spesifik patente dayanan HBX-2371 metodolojisi, klasik antibiyotik yaklaşımlarının ötesinde, çok katmanlı ve yenilikçi bir biyoteknolojik perspektif sunmaktadır" dedi.