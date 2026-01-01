36 saatlik eğitim

TR-İHA-E-31 belge numarasıyla İnsansız Hava Aracı Eğitim Kuruluşu yetkisine sahip merkezde düzenlenen eğitimler, 25-28 Aralık tarihlerinde yapıldı. Toplam 14 kursiyerin katıldığı eğitim programı kapsamında, 36 saatlik teori ve uygulama eğitimi verildi. Ayrıca kursiyerlere 4 saatlik Temel Radyo Haberleşme eğitimi de sunuldu.

Eğitimler, Havacılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çoşgun, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ramazan Uyar ve İdari İşler Birim Sorumlusu Osman Özgürler gözetiminde gerçekleştirildi. Programda, uzman İHA eğitmenleri Öğr. Gör. Levent Uzunsakal ve Öğr. Gör. Ömer Aydoğan görev aldı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere, uluslararası geçerliliğe sahip İnsansız Hava Aracı (İHA-1) Ticari Pilot Sertifikası verildi.