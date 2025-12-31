Bilecik'in Osmaneli ilçesinde zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirdi.

Osmaneli ilçesinde, yılbaşı nedeniyle yoğunluk yaşanması öngörülen işletmelere yönelik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimler kapsamında özellikle pastane ve kuruyemiş işletmeleri mercek altına alındı. Gerçekleştirilen denetimlerde hijyen şartları, ürünlerin son kullanma tarihleri (SKT) ile fiyat ve ürün etiketleri titizlikle kontrol edildi. Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan çalışmalarda, işletme sahiplerine mevzuat hakkında bilgilendirmelerde de bulunuldu.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, 'Vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi amacıyla denetimlerimizi yıl boyunca aralıksız sürdürüyoruz. Yılbaşı öncesinde de ekiplerimiz sahada görev başında. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir olumsuzluğa müsaade etmeyeceğiz' dedi.