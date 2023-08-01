Bozüyük’te devam eden asfalt yenileme çalışmaları ile ilçedeki ulaşım rahat ve konforlu bir hale getirilirken yollar yenileniyor ve güzelleşiyor.

Bozüyük’te 4 Eylül Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde başlatılan asfaltlama çalışmaları tamamlandı. İlçe genelinde iklim şartları ya da ağır tonajlı araç geçişi nedeniyle bozulan cadde ve sokaklar sıcak asfalt serimi ile düzenlenerek daha düzgün bir hale getiriliyor. Bozüyük’ün çok kullanılan caddelerinden biri olan Tevfik Fikret Caddesi’nde de başlatılan asfaltlama çalışması tamamlandı. Çalışmaların ardından trafiğe açılarak vatandaşların kullanımına sunulan cadde üzerinde ayrıca drenaj çalışması da yapıldı.