İNEGÖLLÜ BAŞKAN’DAN İSTANBUL’DA İMZA GÜNÜ

Geçtiğimiz Nisan ayında yayınlanan ‘Şiirse Eğer’ adlı şiir kitabını çıkaran İnegöl’ün tanınan simalarından, Gençlergücü Spor Kulübü Başkanı Ayhan Güney, İstanbul’da imza günü düzenledi. Flora Yayınevi tarafından düzenlenen imza gününe İstanbullular yoğun ilgi gösterildi.

İnegöl’de birçok sivil toplum örgütlerinde başkanlık ve yöneticilik yapan Ayhan Güney, 40 yıldır yazdığı şiirleri kitapta bir araya getirdi. ‘Şiirse Eğer’ adlı ilk kitabını Nisan ayı başında çıkaran Güney, 120 şiirin yer aldığı kitabında Bursa’ya ve İnegöl’e dair yazdığı şiirleri okuyucuların beğenisine sunmuştu. İstanbul Üsküdar’da Flora Yayınevi tarafından Kitap Kafe’de düzenlenen imza gününde Ayhan Güney’e, İstanbullu şiir severlerle buluştu.

İmza töreni sonrası bir açıklama yapan Ayhan Güney, “İlk çıkan kitabımla ilgili imza gününe katıldık. Benim içinde farklı bir heyecan oldu. Flora Kitapevi periyodik olarak düzenlediği bir imza günüydü. İlginin bu kadar güzel olması bizleri memnun etti. İnegöl’ü bu anlamda da temsil etmek güzel bir duygu. İnegöl’de de önümüzdeki günlerde imza günleri düzenleyeceğiz. İkinci şiir kitabımla ilgili de hazırlıklarım sürüyor. Ekim ayı gibi kitabı yayınlamayı düşünüyoruz” dedi.



AYHAN GÜNEY KİMDİR?

Bosna Göçmeni bir ailenin çocuğu olarak 1963 yılında İnegöl Mesudiye Mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İnegöl’de tamamladı. İnegöl çarşısında baba mesleği olan lokantacılık ve kahvehane işletmeciliği yaptı. Esnaf odalarında, kültür derneklerinde, spor kulüplerinde yöneticilik ve başkanlıkları yanında yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı. 1990’lı yıllarda Anavatan Partisinde yöneticilik ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk sahibidir. Halen Gençlergücü Spor Kulübü başkanlığını yürütmektedir.