Bozüyük Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri için sahne alırken, oyun minik tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.

Bozüyük’te 2 yıl önce “Bozüyük’te Tiyatro İzlemeyen Çocuk Kalmasın” sloganıyla yola çıkan Bozüyük Belediye Tiyatrosu sahnelediği oyunlarla 8 binden fazla çocuğa ulaştı. Her zaman farklı oyunlarla çocuk seyircisinin karşısına çıkan Bozüyük Belediye Tiyatrosu bu sezonda “Kalbimdeki Pervane” adlı çocuk oyunu ile minik tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen çocuk oyunu “Kalbimdeki Pervane” Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri için sahne alırken oyun minik tiyatroseverler tarafından beğeniyle izlendi. Oyunu aynı zamanda Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri de ilgi ile izledi. Öğrenciler oyun bitiminde projeyi tasarlayan ve oyunda rol alan Bozüyük Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı İlknur Durmaz ile bir söyleşi gerçekleştirdi.