Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 1 Nisan’da göreve geldiklerinden su faturalarını yüzde 25 indireceklerini söyledi. Ayrıca, Bursaspor’a destek sözü de veren Bozbey, “Siyasiler Bursaspor’un üzerinden elini çekecek, çektireceğiz. Biz Bursaspor’a destek vereceğiz ama yönetimine karışmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten bir düğün salonunda vatandaşlarla buluştu. Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, deprem ve kentsel dönüşüm sorununa değindi ve şehrin tümünde bir planlama yapılmasını vurguladı.

“Bursaspor’un üzerinden siyasiler elini çekecek”

Bursaspor’a da değinen Bozbey, “Bursaspor’un bu hale gelmesinin müsebbibi, mevcut belediye yönetimleridir. Bursaspor’un hali böyle mi olmalıydı? Çocuklarımızın hayalleri yıkıldı. Geçmişte çocuklara hedeflerini sorduğum zaman, ‘Bursaspor’da oynamak’ diyorlardı. Yol altı dediğimiz mahallelerde çocuklarımızın hayalleri vardı. 31 Mart’tan sonra yeni bir dönem başlayacak ve siyasiler Bursaspor’un üzerinden elini çekecek, çektireceğiz. Biz Bursaspor’a destek vereceğiz ama yönetimine karışmayacağız” dedi.

“Bursa’nın ulaşım sorunu var”

“Bursa’nın sorunları sadece kentsel dönüşüm değil. Bursa’nın ulaşım sorunu da var. Bir yerden bir yere ulaşamıyorsunuz. Gece 00.00 denildiğinde Bursaray duruyor” diyen Bozbey, “O saatten sonra insanlar misafirliğe gidiyor, dönemiyor. Bursaray saat 02.00’ye kadar uzatacağız. Öğrenci kardeşlerime seslenmek istiyorum. Öğrenciler Bursaray’a bindiklerinde yüzde 75 daha ucuza gidecek. 0-4 yaş aralığındaki çocuklarla birlikte binen anneler ücretsiz olarak bir yerden bir yere ulaşacaklar, bunu sağlayacağız” diye konuştu.

“Su faturaları yüzde 25 düşecek”

Bu şehirde yaşamanın pahalı olduğunu dile getiren Bozbey, “Dağ, ova, deniz var ama en pahalı sulardan bir tanesini biz içiyoruz. 1 Nisan’da göreve geldiğimizde su faturaları yüzde 25 düşecek” dedi.

Mahallelerde kreş, kültür ve spor alanlarının hepsini yapacaklarını sözlerine ekleyen Bozbey, “Çocuklarımız, gençlerimiz buraları kullanacak. Size bunlar Bozbey sözü. Emeklilerimize de destek olmaya söz veriyoruz. Ev hanelerine de destek olacağız. Yakıt desteği, çocuklara süt dağıtımı yapacağız. Çocuklarımız kantine gittiği zaman bir tost bir ayranı alacak desteği vermek zorundayız ve vereceğiz. Bursa’da yaşayan her insanımızın yüzünü güldüreceğiz” ifadelerini kullandı.