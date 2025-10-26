Bilecik’in Bozüyük ilçesinde düzenlenen Toplu Sünnet Düğünü organizasyonunda 65 çocuk sünnet oldu.

Bozüyük ilçesinde İrem Sultan Derneği ve Sevgi Evi Derneği tarafından düzenlenen toplu sünnet törenine katılan Belediye Başkan Vekili İsmail Özcan ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Karasu sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler takdim etti. Çocukları ve ailelerini tek tek tebrik eden Başkan Vekili Özcan, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Toplu sünnet etkinliğine Kaymakam Adem Öztürk, Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, önceki dönem Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, ilçe TSO Başkanı Veli Çelik, Bilecik TSO Başkan Yardımcısı Yüksel Gökçedağ, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

"Güzel bir işbirliğini burada hep birlikte görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum"

Etkinlikte konuşan Kaymakam Öztürk, "Sivil toplum örgütlerimiz arasındaki güzel bir işbirliğini burada hep birlikte görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Özellikle belirtiyorum bu sayı bir ilçe için gerçekten tarihi rekor diyelim, ilçemizde şu ana kadar yapılan en büyük toplu sünnet organizasyonu. 65 çocuğumuzun sünnetini burada iki sivil toplum örgütümüzün işbirliği ile gerçekleştirmesi bizler içinde büyük bir onur ve sevinç kaynağı ve 2 sivil toplum örgütümüzün değerli yöneticilerini tebrik ediyorum. Destek veren sivil toplum örgütlerimize, Ticaret Odalarımıza, belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.