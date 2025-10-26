Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğalgaz piyasasında tüketicilerin lehine önemli yenilikler içeren bir düzenleme hazırlığında. “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği”nde yapılması planlanan değişiklikle, abonelik süreçlerinde hem ödeme kolaylıkları hem de dar gelirli vatandaşlara yönelik muafiyetler gündeme gelecek.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle doğalgaz bağlantı bedelinin ödenmesinde mevcutta 3 olan taksit sayısı 12’ye kadar artırılacak. Böylece ortalama 7 bin 500 lira tutarındaki bağlantı bedeli, 2 ila 12 taksit arasında ödenebilecek.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre düzenleme yalnızca bağlantı ücretleriyle sınırlı değil. Hâlihazırda 3 bin 216 lira olan güvence bedeli, 65 yaş aylığı alan veya sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşlardan artık alınmayacak. Ayrıca daha önce bu bedeli ödemiş olan tüketicilere, söz konusu tutar 12 ay boyunca eşit taksitler hâlinde geri ödenecek.

"Yeniden güvence bedeli alınmayacak"

Ayrıca, aynı dağıtım bölgesinde farklı bir adrese taşınan abonelerden de yeniden güvence bedeli alınmayacak. Bu kişilerin mevcut aboneliklerinden doğan iade işlemleri tamamlandıktan sonra, varsa ek tutarlar faturalara taksitli şekilde yansıtılacak.

Taslağın kısa süre içinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.