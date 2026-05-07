Pazar günü 3 adayın yarıştığı Bursa Esnaf Odaları Birliği seçimlerinde mevcut başkan Fahrettin Bilgit, seçimi açık ara farkla kazanmıştı. Seçim sonrası yeni yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

MAZBATALAR ALINDI

BESOB'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Birliğimizin 45. Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeniden Birlik Başkanlığı görevine seçilen Birlik Başkanımız Fahrettin Bilgit ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerimiz mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda görev dağılımı da yapıldı.”

KORKMAZ TEKRAR BAŞKAN VEKİLİ

“Toplantıda; Başkan Vekilliklerine Fahrettin Tüccaroğlu ve Bahattin Korkmaz seçilirken, Denetim Kurulu Başkanlığı görevine Ertan Tanırgan, Disiplin Kurulu Başkanlığı görevine ise İzzet Güven getirildi. Yeni dönemin esnaf ve sanatkâr camiamız adına hayırlı olmasını diliyor, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.