Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın önemli bir toplantısı bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak. İsveç'in Türkiye'den beklenen adımları atıp atmayacağı masaya yatırılacak.

İsveç, Türkiye'nin NATO'ya katılması için talep ettiği koşulları yerine getirdiğini iddia etmesine rağmen devam eden terör örgütlerinin faaliyetlerini yürütmesine göz yumma konusunda eleştiriliyor. Son olarak terör örgütü destekçilerine hapishane cezalarını öngören bir yasamayı devreye girdi. Yasanın amacı, terör tehdidin dağıtımını teşvik eden, güçlendiren veya kullananlara 4 yıla kadar hapis cezası verilmesini sağlamaktaydı.

Ancak, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Stockholm'de yaşanan olay, iki ülke arasındaki ilişkileri bir kez daha germiştir. Irak kökenli bir kişi olan Salwan Momika, Stockholm Camisi'nin cephesinde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yakmasıyla ortaya çıkan olay gündem olmuştu. Bu provokatif eylem, büyük bir tepkiye neden olmuş ve Türkiye ile İsveç arasındaki gerilimi artırmıştır.

Dışişleri bakanları toplantısı

İsveç'in katılımı, 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesinin önemli bir konusu haline gelecek.

Zirve öncesinde Belçika'nın Brüksel kentinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan dışişleri bakanları ve istihbarat şeflerini bir araya getiren üst düzey bir toplantı yapılacak.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT) Başkanı İbrahim Karun ve Cumhurbaşkanlığı Genelkurmay Başkanı Akif Çağatay Kılıç temsil edecek.

Yenilenen terörle mücadele yürütmesinde İsveç yeni bir attı ancak Türkiye'nin istediği PKK ve FETÖ terör örgütü elebaşlarını teslim etmedi.

Türkiye, gerekli şartların yerine getirilmemesi halinde İsveç'in NATO üyeliğine rest çekeceğini açıkça belirtmiştir.

Macaristan'dan Türkiye'ye destek

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijart, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyelik sürecine yönelik tutumunun değişmesi halinde Macaristan'ın süreci geciktirmeyeceğini açıkladı.

İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi konusunda da Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi.

Türkiye önemli bir rol oynuyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu da Türkiye'nin NATO'daki varlığındaki kritik rolü için bir değerlendirme aldı.

Genişletilmiş Komiser Oliver Valhelyi, Türkiye'nin birçok krizde arabuluculuk rolü oynadığını ve Türkiye'yi önemli bir bölgesel ortak olarak tanıdığını hatırlattı.