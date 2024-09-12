BSH Ev Aletleri Grubu, bu sene 100’üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA’da dijitalleşme ve sürdürülebilirliğe odaklanan en yeni ürünlerini sergiledi. Dijital ekosistem Home Connect’in 10’uncu yılını kutlayan şirket, akıllı mutfakların geleceğine de ışık tuttu.

Avrupa’nın önde gelen ev aletleri üreticilerinden BSH Ev Aletleri Grubu, Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 100’üncü kez gerçekleştirilen IFA’da dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı dayanıklı ürünleriyle öne çıktı.

BSH Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, 100’üncü yılını kutlayan IFA’ya ilişkin olarak “Yapay zekâ ve enerji verimliliğine hitap eden Siemens ve Bosch marka ürünlerimizle marka vizyonumuzu ortaya koyuyoruz. Yaşam kalitesini artırma amacımız sadece ürünlerimize değil sunduğumuz hizmetlere de yansıyor. Enerji verimliliği, bağlantılı cihazlar ve kişiselleştirme, öncelikli başlıklarımız arasında yer alırken akıllı ev teknolojilerimizle, her bireyin ihtiyacına uygun çözümler sunarak, evlerde konforu ve sürdürülebilirliği bir arada yaşatmayı hedefliyoruz” dedi.

Fuarda sergilenen ürünler hakkında şu bilgiler verildi:

Günlük yaşamı kolaylaştıran akıllı teknolojiler

Siemens markası, günlük yaşamı kolaylaştırmayı odağına alırken çizilmeye dayanıklı CERAN yüzeyle donatılan diamondProtect özellikli yeni ocaklar, kolay bakım ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Siemens bu yeni materyali sıcaklık kontrolüne sahip iQ500 inductionAir Plus davlumbaz entegreli indüksiyon ocaklarında ilk defa sunuyor. Tüketiciler aynı zamanda Home Connect uygulaması ile istedikleri zaman ocağın kullanımı için rehberlik alabiliyor.

Akıllı mutfak konseptinde öne çıkan bir diğer ürün ise akıllı yemek tanıma özelliğine sahip iQ700 fırın oldu. Kullanım alanını iki katına çıkaran fırın, yapay zeka ve yerleşik kamera sayesinde, 80 yemek çeşidini otomatik olarak tanıyarak en uygun pişirme yöntemini ayarlayabiliyor. Yapay zekanın dahil edildiği diğer uygulama alanları: Siemens fırınlarında kamera kontrolü ile pişirme seviyesini kişiselleştirebiliyor ve Siemens bulaşık makinelerinin intelligentProgram teknolojisi ise tüketicilerin kullanım alışkanlıkları ve beklentilerini öğrenerek uyum gösteriyor.

Sürdürülebilirlik odakta

Bosch markası ileri teknolojilerin günlük yaşamı nasıl daha konforlu ve sürdürülebilir hale getirebileceğini gözler önüne serdi. Bütünsel bir yaklaşımla mükemmel sonuçlara ulaşmaya yardımcı olan cihaz ve teknolojilerin de sergilendiği Bosch Evi bu yılın öne çıkanlarından oldu.

Ev aletleri içinde ise günde 5 kg’a kadar buz üretebilen, Avrupa pazarındaki en güçlü buz ve su sebiline sahip yeni gardırop tipi buzdolabı dikkat çekti. Mutfakta ise yeni Serie 4 ve 6 fırınlar 3DFry ve buhar fonksiyonuyla öne çıktı. 3DFry pişirme modu, kızarmış yiyecekleri daha sağlıklı bir şekilde hazırlarken buhar fonksiyonu ekmek pişirmede, kızartmada ve daha birçok işlemde mükemmel sonuçlar sağlıyor.

Serie 6 ve 8 çamaşır makineleri, her yıkama işleminde enerji, su, elektrik ve deterjan tasarrufu sunarken Bosch’un enerji tasarrufu şampiyonu Serie 8 çamaşır makinesi, WGB244AW0, A enerji sınıfından bile yüzde 50 daha fazla enerji verimliliği sağlıyor. Yeni Bosch mikroplastik filtresi ise atık sulardaki mikroplastik seviyesini neredeyse sıfıra indiriyor. Patentli MicroClean teknolojisine sahip Unlimited 10 kablosuz elektrikli süpürge ise en titiz tüketiciler için dahi tatmin edici sonuçlar vaat ederek, gözle görülemeyecek kadar küçük toz parçacıklarını bile ortadan kaldırıyor. Süpürgenin dokunmatik TFT ekran ise temizleme modları ve pil durumu ile ilgili tam kontrol imkânı veriyor.