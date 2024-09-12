Bordo Beyazlı ekip, Afyonspor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde U19 ekibi ile yaptığı hazırlık maçı ile sürdürdü.

Hazırlık maçı sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Sinan Yücer, hem maçta fazla süre alamayan oyuncuları hem de U19 takımındaki oyuncuların performansını görmek adına her hafta hazırlık maçı yapmayı planladıklarını söyledi.

Sahamızda ağırladığımız Sarıyer maçına değinen Yücer, “Hafta sonu sahamızda ağırladığımız Sarıyer maçından 1 puan aldık ama benim için 1 puandan daha önemlisi daha disiplinli oynadık, daha iyi mücadele ettik ve takım olarak daha iyi görüntü verdik. Sarıyer ligin güçlü takımlarından bir tanesi ama taktik disipline de uyum sağladık. Bu beni daha çok memnun etti. Bu mücadele bana ilerisi için ümit verdi” dedi.

Afyon maçının da Sarıyer maçı kadar zor geçeceğini ifade eden Yücer, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Şimdi hafta sonu Afyonspor ile oynayacağız. İnanın en az Sarıyer maçı kadar zor geçecek bir maç. Çünkü geçen sezon ben Afyonspor’u çalıştırdım. Orada büyük maddi problemler ama bir takım birlikteliği yaşıyorlar. Kendilerine gelen fırsatı iyi değerlendirmek istiyorlar. Uzun zamandır bir arada oynama alışkanlığı edinmiş genç, dinamik, çok koşan, rakibi bozan, mücadeleci bir rakiple oynayacağız. Biz Sarıyer gibi çok ciddi hazırlanıyoruz. Çünkü her maça aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. Ama ben bir oyun gücümüzün zaman içerisinde oluşacağını düşünüyorum. İyi oynayarak, iyi mücadele ederek sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Sarıyer maçında 2 oyuncumuz sakatlandı. Ne yazık ki kaptanlarımızdan Uğur Utlu’nun kolu kırıldı. Yaklaşık 1 ay aramızda olamayacak. İsmail Kayalı’nın da iç yan bağlarında esneme oldu. 2 oyuncumuzdan yoksun maça çıkacağız. Gerçektende üzüldük. Çok geniş bir kadromuz yok. 2 oyuncu eksikliği bizim için önemli. Ama yapacak bir şey yok. Futbolda bunlar var. Kalan oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN