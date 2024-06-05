2020’den beri karbon nötr olan BSH Ev Aletleri, çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek Çerkezköy fabrikalarındaki gıda atıklarını kompostlaştırma yöntemiyle doğaya geri kazandırıyor. Proje kapsamında yaklaşık bir yılda, 7 ton gıda atığından 3 ton kompost elde edildi.

Avrupa ve dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden BSH Ev Aletleri, enerji ve su tasarrufu sağlayan ürün yelpazesinin yanı sıra üretim süreçlerinde ve tüm operasyonlarında yeşil adımlar atmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, BSH Türkiye Çerkezköy Kampüsü’nde yaklaşık bir yıldır yemekhanenin biyobozunur atıklarından, verimli kompost toprağı, diğer adıyla ‘Siyah Altın’ elde ediliyor. Günlük 9 bin kişilik kapasiteli yemekhaneden toplanan 7 ton gıda atığı kompost makinesinde fiziksel ve biyolojik süreçlerden geçerek 3 ton komposta dönüştürüldü. Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı’na bağlı çevre laboratuvarlarında analiz edilerek toprağa ve doğaya karıştırılabilir olduğu onaylanan kompost sayesinde 1.05 ton karbon emisyonunun da önüne geçilmiş oldu.

Şirketin 550 bin metrekare alan üzerine kurulu yerleşkesinde uygulanan proje kapsamında elde edilen toprak düzenleyici ürün, içerdiği besleyici element ve mineraller ile kampüs içerisindeki yeşil alanlarda kullanılıyor. Bu sayede kampüs içindeki mevcut yeşil alanlarda kullanılan kimyasal gübre miktarı yüzde 40 oranında azaldı. Yeni bahçe alanlarında ise kompost kullanımı ile bahçe toprağından da tasarruf edildi.

Çalışanlar için Çevre Günü’ne özel deneyim

Bu çevre dostu girişim, BSH Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunurken, doğaya olan duyarlılığını da bir kez daha vurguluyor. Şirket, çevre bilincini artırmak amacıyla tüm çalışanlarını da bu dönüşüm sürecine dahil ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında, tüm çalışanlara kampüs içinde üretilen kompostla birlikte fesleğen tohumu hediye edildi. Çalışanlar bu tohumları büyüterek geri dönüşümün gücünü deneyimleyecek.