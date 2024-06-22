Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, ciddi bir siber saldırıya maruz kaldığını duyurdu. Borsanın web sitesinden yapılan açıklamada, 22 Haziran tarihinde gerçekleşen saldırıda, 10 farklı kripto paranın bulunduğu sıcak cüzdanlardan yetkisiz para çekimlerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, saldırının sıcak cüzdanlardaki bazı bakiyeleri etkilediği belirtilirken, varlıkların büyük bir kısmının güvenli soğuk cüzdanlarda tutulduğu vurgulandı. Saldırının boyutu veya mali zararın miktarı hakkında henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

BtcTurk, kullanıcıların yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve kullanıcı varlıklarının bu kayıplardan etkilenmeyeceğini belirtti. Ayrıca, borsa yetkililerinin olayla ilgili detaylı araştırma yaptığını ve resmi makamlarla iş birliği içinde olduklarını açıkladı.

Kripto para dünyasında "kripto dedektifi" olarak bilinen ZachXBT, saldırının maliyetinin yaklaşık 55 milyon dolar olduğunu iddia etti. ZachXBT'nin X platformundaki paylaşımına göre, saldırgan 1,96 milyon Avax'ı (yaklaşık 54,2 milyon dolar) Coinbase ve THORChain platformlarına aktardı.

Ayrıca, saldırganların çaldıkları Avax'ları Coinbase ve Binance borsalarında Bitcoin'e çevirdiği ve bu Bitcoin'leri iki farklı cüzdana gönderdiği öne sürüldü.