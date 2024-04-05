Girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global’in hazırladığı endekste 2020 yılında En Çok Gelecek Vaat Eden Kuluçka Merkezi olarak işaret edilen BTM, iki yıl sonra, aynı endekste dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer almıştı. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Hedefimiz dünyanın en iyi kuluçka merkezi olmak” dedi.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimcilik ekosisteminde dünyanın en iyisi olmayı kendine hedef olarak koydu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, geride bıraktığı 7 yılı değerlendirmek ve gelecek hedeflerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi. Kandilli Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen toplantıda konuşan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, bu zamana kadar 5 bin 499 start-up’ta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdiklerini belirterek, “Girişimlerimiz 7 yıl içinde 920 milyon Türk lirasından fazla yatırım aldı, ulaştıkları yatırım değerlemesi ise 7 milyar Türk lirasını geçti” dedi.

BTM’nin kurulduğu günden beri sürekli yükselen bir grafik çizdiğine dikkat çeken Elbaşı, “Ancak küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankası’nın batışı ve savaşlar nedeniyle 2023 yılı küresel girişimcilik ekosistemi açısından olumlu geçen bir yıl olmadı. 2021 yılında tüm dünyada 622 yeni unicorn çıkmıştı. 2022’de bu sayı 348’e, 2023’te 100’e düştü. Start-up finansmanı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022’de dünyada 42 bin start-up yatırım alırken, 2023’te bu sayı 29 bine düştü. Toplam yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Avrupa’da girişimlere yatırım bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldı” diyerek global arenada yaşananları özetledi.

En genç girişimci 15 yaşında

Ardından BTM için 2023 yılının nasıl geçtiğini anlatan Elbaşı, “Yıl boyunca 1260 girişime sahip 1740 girişimciyi destekledik. Bu girişimlerin yüzde 41,41’inin yapay zekâ algoritmalarını kullanması, yüzde 44’üne yakınının SaaS modeline sahip olması bu iki alanda çalışan girişimlerin ülkemizde önemli bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her sektörden, tüm seviyelerdeki girişimi desteklemeye ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz yıl destekledikleri girişimcilerin profilinden bahseden Elbaşı, “Şu an en genç BTM’li 15 yaşında en deneyimli BTM’li 65 yaşında. Girişimcilerimizin yarısından fazlasının 15-25 yaş arasında olması ve büyük kısmının erken aşamadaki girişimcilerden oluşması BTM’nin girişimcilik ekosistemin ülkemizde büyümesi ve güçlenmesinde üstlendiği önemli rolü gösteriyor” diye konuştu. Elbaşı, BTM girişimlerinin 2023 yılında 247 milyon Türk lirası tutarında yatırım alarak, 2.2 milyar Türk lirası yatırım değerlemesi elde ettiklerine de dikkat çekti.

Unicorn’ların adresi olacak

BTM’nin kurulduğu günden beri girişimcilik ekosistemine çok büyük katkılar sunduğunu belirten Elbaşı, BTM’deki programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanağı, birebir danışmanlık gibi hizmetlerin girişimcilere ücretsiz olarak sunulduğunu kaydetti. Girişimlerin yatırım aşamasında İTO bünyesindeki 81 meslek komitesine sunum yapabildiklerini de dikkat çeken Elbaşı, “BTM sürekli olarak kendini geliştiren ve yenileyen bir yapıda ilerliyor. BTM’nin bu yaklaşımı girişimcilik ekosisteminde otorite olarak kabul edilen UBI Global tarafından da takdirle karşılanıyor. BTM henüz 2 yaşındayken, 2019 yılındaki çalışmaları nedeniyle 2020 yılında UBI Global tarafından ‘Dünyanın En Çok Gelecek Vaat Eden Merkezi’ seçilmişti. Aynı platform tarafından son hazırlanan endekste ise dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer aldı. Şimdi hedefimiz dünyanın en iyi kuluçka merkezi ve en büyük start-up arz mekanizması olmak. Ayrıca önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok Unicorn çıkması da önceliklerimiz arasında yer alıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı "Bilgi ticarileştirme Merkezi İstanbul ticaret odası tarafından kurulmuş start-up’ları destekleyen bir vakıf olarak kuruldu. Bilgi ticarileştirme merkezinin ekseri start-up’lar. Yani büyüme potansiyeli yüksek olan girişimler. Bu anlamda BTM bir start-up merkezi olarak konumlanıyor. Sadece bir kuluçka Merkezi değil aynı zamanda iş insanlarına da start-up yatırımcı olmasına imkan veren bütün ekosistem faktörlerinde Bu anlamda bir hedef kitle olarak tanımlanmış topyekün bir girişimcilik destek mekanizması. Bu mekanizmanın verdiği hizmetler sonucunda 9 binden fazla girişimciye ev sahipliği yapmış 6 milyar lirayı aşmış yatırım derlemesi ile Türkiye’nin en çok önüne gelen start-up mekanizmalarından biri haline geldi. Bu sadece Türkiye’de sınırlı kalmadı dünya çapında da dünyanın en iyi 3. start-up merkezi olarak endekslerce deklare edildi. Ve bu anlamda verdiğimiz hizmetleri start-up’ların doğru ölçeğe ulaşmasında, ölçeklenmesinde yatırımcı ile buluşmasında doğru müşteri eşleşmesi noktasında önemli çabalar sarf ediyoruz. Verdiğimiz hizmetler daha çok entellektüel sermaye altında toplanıyor. Verdiğimiz network destekleri ve İstanbul ticaret odasına aldığımız güçle beraber parayla ölçülmeyen bir değer daha ortaya çıkıyor o da geri bildirim. Yani Star tabloların öne sürdüğü çözüm önerileri bilirkişilerce anlamlı hale getiriliyor. Ve sonucunda bir formüllüğe sahip oluyorlar. Bu formülle bir yetenek haline dönüşüyor. Yetenek de bir ürün haline dönüşüyor. İşte o yönden mükemmel ürüne dönüşmesi noktasında BTM çok ciddi hizmetler sunuyor. Dünyanın en iyi 3 start-up Merkezi olduğumuz belli olunca hedef kendi kendine bir anda ortaya çıkıyor. Dünyanın en iyi start-up merkezi haline gelmek oluyor. Bu önümüzdeki 2 sene içerisinde bizim burada çok önemli çabalar sarf ederek hem lokalde hem globalde gerek start-up’larımızdan girişimcilerimize aldığımız güçle dünyanın en iyi start-up Merkezi dünyanın en iyi girişimcilik Merkezi olarak konumlamayı hedefliyoruz." dedi.