Balıkesir’in Bandırma ilçesinde nitelikli iş gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım daha atıldı. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 611 saatlik Torna ve CNC Operatörlüğü Kursu başladı.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi ile Bandırma Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen 611 saatlik Torna ve CNC Operatörlüğü Kursu, Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi atölyesinde başladı. Kursu başarıyla tamamlayacak 28 kursiyerin ilçedeki sanayi kuruluşlarında istihdam edilmesi planlanıyor. Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, eğitim faaliyetlerinin hem kültürel hem de mesleki alanlarda geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "2025 yılında 437 kursla 12 bin kursiyere ulaştık. Bugün başlayan 611 saatlik Torna ve CNC Kursu’na kadın ve erkeklerden oluşan iki ayrı grup katılıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını alarak, iş hayatına adım atacak" dedi.

Mesleki eğitim sanayi gücümüzü büyütüyor"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan ise, sanayi ile eğitimi bir araya getiren çalışmaların önemine dikkat çekerek, kursun yerel iş gücü ihtiyacını karşılamaya katkı sağlayacağını ifade etti.

"Bandırma’nın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, istihdam odaklı mesleki kursların ilçenin gelişimine önemli katkı sunduğunu söyleyerek, "Bu kurslar Bandırma’nın geleceğine yapılan değerli yatırımlardır" diye konuştu.

Açılışın ardından protokol üyeleri atölyeleri gezerek, torna tezgâhındaki uygulamaları yerinde inceledi. Eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği bilgilendirmesiyle başladığı belirtildi.

Kursun açılış programına Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Bahadır Çolak, okul idarecileri ve kursiyerler katıldı.