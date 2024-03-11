Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Sağlık Konseyi ‘Strateji Arama Çalıştayı’ iş dünyasının referans eğitim merkezi Bursa Business School’da (BBS) gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, sağlıklı yaşam programlarının da gerçekleştirildiği BBS’in, ulusal ve uluslararası düzeyde kongrelerin düzenlendiği referans eğitim merkezi niteliğiyle Türkiye’nin Davos’u kimliğini kazanacağını söyledi.

Sağlık sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştayın ilk gününde, sektörde yaşanan son gelişmeler, nitelikli istihdam ve mesleki eğitim başta olmak üzere sektörü yakından ilgilendiren gündem maddeleri değerlendirildi. Çalıştayın ikinci gününde ise konsey üyelerinin oluşturduğu çalışma grupları, ‘Dijitalleşme’, ‘Markalaşma’, ‘Yönetişim’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklarıyla düzenlenen oturumlara geçti. Sektörün rekabetçiliğinin artırılması ve yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığı çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, BTSO Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Ahmet Özkul, BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Özkul, 27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, üniversite temsilcileri ve konsey üyeleri katıldı.

“İş dünyası temsilcilerimiz BBS ile rekabete daha hazır hale gelecek”

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Türkiye’de sağlık sektörünün önemli bir mesafe katettiğini söyledi. Küresel ölçekte teknoloji odaklı dönüşümün baş döndürücü bir hızda gerçekleştiğini ifade eden Kılıç, “Hayatımızın her alanına nüfuz eden bir dijital dünyayı yönetmek durumundayız. Diğer taraftan markalaşma, yönetişim ve sürdürülebilirlik konularında da etkin ve güçlü bir yol haritası oluşturmalıyız.” dedi. BTSO olarak küresel ölçekte yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine seyirci kalmak yerine, global ve bütüncül bir bakış açısıyla, riskleri ve fırsatları birlikte gören bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Erol Kılıç, “Konseylerimiz ve komitelerimiz, geride bıraktığımız 11 yılda Bursa’mızın dönüşüm sürecini hızlandıran ve sektörlerimize ivme kazandıran 60’tan fazla örnek projenin hareket noktası oldu. Meclis ve komite üyelerimizden sivil toplum kuruluşlarına, üniversite ve akademik odalardan kamu kurum temsilcilerimize kadar konseylerimizin her bir üyesi, sektörlerimizi harekete geçirecek projelerin oluşmasına katkı sağlamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Çıkan sonuçları deklarasyon haline getirip somut verilere dönüştereceğiz”

BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Mehmet Fatih Özkul, dört ayrı oturumda somut sonuçlar elde etmek üzere arama toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sağlık Konseyi’nin tüm paydaşlarının bir arada olduğu çalıştayı BBS’de başarıyla tamamladıklarını söyleyen Özkul, “Markalaşma, dijitalleşme, sürdürülebirlik ve yönetişim konularında önemli adımlar attık. Çıkan sonuçları deklarasyon haline getirip somut verilere dönüştereceğiz. Bunları da koyduğumuz terminlerle takip edeceğiz. Burada ortak akılla geliştirdiğimiz projeleri, hayata geçirmek için gayret edeceğiz. BTSO Sağlık Konseyi olarak amacımız, sağlık sanayisini daha yukarılara taşıyıp Bursa’nın yükselmesi sağlamak” dedi.

“Üniversite paydaşları olarak BTSO ile ortak hareket etmekten memnuniyet duyuyoruz”

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, çalıştay çerçevesinde çok verimli iki gün geçirdiklerini belirtti. Sağlık Konseyi yapılanması içerisinde sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiğini ifade eden Coşkun, “Eğitim, Ar-Ge konularında araştırma çıktıları ve yeni ürün geliştirme alanında üniversite paydaşları olarak BTSO ile ortak hareket etmekten memnuniyet duyuyoruz. Çalıştayın olumlu çıktıları olacağına kesinlikle inanıyorum. Buradaki paydaşlarla yaptığımız fikir jimnastikliklerinden çıkan sonuçların hayata geçmesi konusunda biz de çok istekliyiz. BTSO’nun “Bursa Büyürse Türkiye Büyür” mottosuyla gerçekleşen konsey yapılanmalarının Bursa’nın kalkınmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“BBS’in hayata geçirilmesi nir başarı hikayesi”

27. Dönem Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, BBS’in Cumhuriyet tarihi için önemli bir yapı olduğunu söyledi. Merkezin hayata geçirilmesinin başlı başına bir başarı hikâyesi olduğunu belirten Esgin, “İbrahim Burkay başkanımıza ve BTSO’ya bu anlamda teşekkür ediyorum. Bursa Business School, Bursa için son derece önem arz ediyor. Ticaret ve sanayi erbabının bir araya geldiği, fikirler ürettiği ve Bursa’nın misyonuna katkı sağladığı bir yapı olmasının ötesinde umuyorum ki önümüzdeki zamanlarda da Türkiye’ye yön veren ekonomi zirvelerinin de bir nevi merkezi olacak. Diğer yandan konsey yapılanmaları da odalar arasında bir ilk. Bu çalıştayı da hem sağlık hem medikal sektörü bir araya gelerek daha güçlü bir temsiliyetle gerçekleştirdik. Burada sivil toplum kuruluşları ve üniversite temsilcileri de bir arada. Bu yönüyle de çalıştayımızı, stratejilerin belirlenmesi, sektörlerimize hizmet sağlanması adına son derece önemli buluyorum.

BTSO Sağlık Konseyi Üyesi Mesut Kaya ise yaşam boyu eğitimin ete kemiğe bürünmüş olduğu Bursa Business School’da iki gün boyunca Sağlık Konseyi’nin çalışmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Bütün paydaşların istifade edebileceği konuları ele aldıklarını ifade eden Kaya, özellikle üniversite-sanayi işbirliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti.