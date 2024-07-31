Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’nin üretim ve ihracat üssü Bursa’da yerleşim alanlarının içinde kalan yaklaşık 8 bin sanayi kuruluşunun bulunduğunu belirterek, “Bu firmaları planlı sanayi alanlarına taşımamız lazım. Bursa’da 1/100.000 ölçekli master plan zaman kaybetmeden hayata geçirilmeli.” dedi.BURSA (İGFA) - Oda’nın Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan İbrahim Burkay, şehir içinde kalan plansız alanlardaki üretim tesislerinin kentin büyüme ve şehircilik planları açısından önemli riskler oluşturduğunu söyledi. İbrahim Burkay, “Bursa’da toplam sanayinin yüzde 50’si plansız alanlarda. Bu işletmeleri planlı alanlara taşımak zorundayız. Modern altyapı imkanlarına sahip, arıtma tesisleri ve yenilenebilir enerji kaynakları ile çevreye duyarlı, lojistik alanları ve kara, demir ve denizyolu bağlantısı olan bölgeler oluşturmalıyız.” diye konuştu. BTSO Başkanı Burkay, yaklaşık 7 yıldan bu yana yaptıkları çalışmalarla kentin geleceğe güvenle bakan ve rekabet gücünü artıran bir yapıya kavuşmasını istediklerini söyledi. Bu kapsamda KOBİ OSB ve Lojistik Merkez gibi önemli projeleri hazırladıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, şöyle devam etti: “BEBKA’nın araştırmasına göre Bursa’da 8 bin işletme yerleşim alanlarının içinde. KOBİ OSB için Bursa’da farklı sektörlerden 5 binin üzerinde firmamızın talepleri var. Artık Bursa’nın 1/100.000 ölçekli master planı hiç geciktirmeden hayata geçirmesi ve şehrin içinde sıkışmış olan üretimin çok daha modern, fiziki altyapı ile donatılmış, planlı sanayi alanlarına taşınması gerekiyor. Bu aynı zamanda şehrin içinde ihtiyaç duyulan yeni planlamalar için de rezerv alanlar ortaya çıkaracak. Kısa zamanda bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Bu nedenle 1/100.000 ölçekli planın tüm tarafların konsensüsü sağlanarak ortaya konulması BTSO olarak önceliğimizdir.” “PLANSIZ BÖLGELERDEKİ İŞLETMELERİN REKABETÇİ HALE GELMESİNİ İSTİYORUZ” Başkan Burkay, 2016 yılında kamuoyuyla paylaştıkları TEKNOSAB projesinin 4 yıl gibi kısa bir sürede hayata geçtiğini hatırlatarak, bölgede fabrika inşaatların hızla devam ettiğini söyledi. İbrahim Burkay, “Bugün bölgede 11 şirket üretim yapıyor. 4 bin 200 çalışan var. Bu sene sonu 26 şirket daha üretime geçiyor. Toplamda üretim yapan firmaların sayısı 37’ye ulaşacak. Çalışan sayısı ise 9 bini aşacak. Bunların dışında 48 şirket zemin etüdüne ve imar çalışmalarına başladı. 2025 yılının sonu ve 2026 yılının ortasında 85 firma üretime geçmiş olacak. Türkiye’de bu hızla ilerleyen başka bir bölge yok. Bir adım atıyorsunuz, en hızlısı 5-6 yıl sonra meyvesini veriyor. Her platformda dile getiriyoruz. Bursa’da gelişi güzel büyüme değil, planlı büyüme istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman verimlilik artacak ve Bursa ekonomisinin çok daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamış olacağız. Bunu yaparken de tüm taraflarla bir koordinasyon içinde hareket edeceğiz.” ifadelerini kullandı. “ZORLU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ” Ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede de bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, iş dünyası olarak hem yüksek faiz hem de yüksek enflasyonla mücadele ettikleri büyük bir sabır ve stres testinden geçtiklerini söyledi. Mevcut koşulların mali dengelerin bozulmasına, karlılıkların düşmesine, paranın maliyetinin yüksek, erişiminin zorlaşmasına yol açtığını kaydeden İbrahim Burkay, “Tüm yaşananlara rağmen ekonomiyi yeniden rasyonel bir çizgiye taşıma gayretlerini görmezlikten gelmek mümkün değil. Özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesi yeni yatırımların ülkemize kazandırılması için önemli bir avantaj. Yılsonuna doğru enflasyonun aşağıya yönlü ivme yakalamasıyla, faizlerin de Merkez Bankası tarafından aşağı çekilmesini bekliyoruz. Bu dönemde ciddi anlamda olumsuz etkilenen bazı sektörler var. Özellikle iç piyasa ağırlıklı çalışan sektörlerin ayrı kaldıraçlarla desteklenmesi lazım. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte aşacağız.” dedi. Başkan Burkay, finans sektörünün de reel sektörün daha fazla yanında olması gerektiğini vurguladı. “YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIM PROGRAMI BURSA İÇİN FIRSAT” İbrahim Burkay, konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen, HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’na da değindi. Söz konusu programın 2030 yılına kadar oluşturulacak 30 milyar dolarlık kaynağın Bursa’nın ve ülkenin yüksek teknoloji odaklı dönüşümü için büyük fırsatlar barındırdığını ifade eden Başkan Burkay, “Bu pakette önümüzdeki 50 yılı şekillendirilecek teknolojiler özellikle belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen ve ilk etapta gerçekleştirilen 6 çağrı, yeni nesil enerjili araçlar, batarya ve çip teknolojileri, güneş hücresi ve rüzgar türbinleri alanlarında oluşturuldu. Bu paketten aylar önce biz BB Solar’ı kurduk. Bu şirketin en önemli hedeflerinden birisi de bataryadan çipe kadar olan üretimi hayata geçirmek. Konjonktürün de müsaade ettiği ölçüde Bursa olarak ciddi anlamda adım atmayı istiyoruz. ‘HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı’nın ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Filistin’de tüm dünyanın gözleri önünde büyük bir katliam yaşandığını belirterek, on binlerce masum insanın 7 Ekim’den bu yana, ayrım gözetmeksizin ağır silahların hedefi olmaya devam ettiğini söyledi. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen İsrail saldırılarını ve zulme alkış tutarak bu katliama destek verenleri şiddetle kınadığını ifade eden Başkan Burkay, Filistin’deki ablukanın biran evvel son bulmasını arzuladıklarını kaydetti. İbrahim Burkay, BTSO ve Bursa Valiliği tarafından Gazze için organize edilen yardım kampanyasına destek veren tüm iş dünyası temsilcilerine de teşekkür etti.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur da İsrail’in on binlerce masum sivilin katledilmesine ve hayatta kalan Filistinlilerin de yaşamlarının gün geçtikçe zorlaşmasına yol açan şiddet politikasının artarak devam ettiğini söyledi. Bu saldırıların insan haklarına, uluslararası hukuka ve insanlık değerlerine aykırı olduğunu ifade eden Ali Uğur, “Gazze’de yaşanan katliam, sadece Filistinlileri değil vicdan sahibi tüm insanları derinden yaralamaktadır. Gazze için başlatılan yardım kampanyasına destek verenlere iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bizler tüm imkânlarımızla mazlum ve masum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.