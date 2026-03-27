Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ağaoğlu GYO)'nin halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Bu onay ile şirket, paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmesine yönelik sürecin önemli bir aşamasını tamamlayarak halka arz hazırlıklarını hızlandırdı. Halka arzın, şirketin sermaye yapısını güçlendirmesi, kurumsal yönetim standartlarını daha ileri seviyeye taşıması ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda yeni yatırımlar için kaynak oluşturması hedefleniyor.

Ağaoğlu GYO'nun portföyü; İstanbul'un hem Anadolu hem Avrupa yakasında, merkezi ve yüksek değer potansiyeline sahip lokasyonlarda konumlanan, tamamlanmış, kiracılı ve düzenli nakit akışı üreten nitelikli gayrimenkullerden oluşuyor. Bu portföy yapısı, yatırımcılara öngörülebilir ve sürdürülebilir getiri potansiyeli sunmayı amaçlıyor.

Yapılan açıklamaya göre, halka arz edilecek payların nominal değeri toplamı 176 milyon TL olup 105 milyon 652 bin TL'lik kısmı, şirketin sermayesinin bedelli sermaye artırım yoluyla 595 milyon 348 bin TL'den 701 milyon TL'ye artırılması kapsamında, kalan 70 milyon 348 bin TL nominal değerli kısım ise ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 21,10 TL sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak.

'Yeni yatırımlar için önemli bir eşik'

Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO'su Burak Kutluğ, halka arz sürecine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'SPK'dan aldığımız bu onay, büyüme yolculuğumuzda önemli bir eşiği temsil ediyor. Halka arz ile şeffaflık ve kurumsal yönetim standartlarımızı daha da güçlendirirken, güçlü ve gelir üreten portföyümüzden aldığımız ivmeyle yeni projelerimiz için gerekli finansman altyapısını oluşturmayı hedefliyoruz. Temettü dağıtan, karını yatırımcıları ile paylaşan ve akıllı büyüyen örnek bir GYO olmak ana hedefimiz.'