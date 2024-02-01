Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, BESİAD üyelerinin BTSO’nun yeşil ve dijital dönüşüm odaklı projelerinden daha etkin yararlanmasını sağlamak amacıyla işbirliği protokolüne imza attı.

BTSO ve BESİAD sanayicilerin ikiz dönüşüm olarak nitelendirilen yeşil ve dijital dönüşüme uyum sürecine destek olacak önemli bir işbirliğine imza attı. BTSO ev sahipliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yapılan işbirliğinin bağlantı elemanları sektörü için faydalı olması temennisinde bulundu. Avrupa Birliği tarihinin en geniş dönüşüm planı olan Yeşil Mutabakat ile üretim ve ticaret şartlarının değiştiğine dikkati çeken Başkan Burkay, “BTSO olarak bu gelişmelerin ortaya çıkardığı değişimleri yakından takip ediyor, sektörlerimizi yeni döneme en iyi şekilde hazırlamak hedefiyle önemli projeler ortaya koyuyoruz. Bu çerçevede Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirdiğimiz Bursa Model Fabrika, BUTEKOM, BTSO MESYEB, BUTGEM ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezimizin yer aldığı yerleşkemiz tüm Türkiye için örnek bir model haline geldi. Yüksek teknoloji, dijital dönüşüm, enerji verimliliği ve nitelikli istihdam alanlarında sanayimizin geleceği için çok önemli bir rol üstlenen projelerimiz, bağlantı elemanları sektörümüzün de sürdürülebilir büyümesine değerli katkılar sağlayacaktır.” dedi.

“İkiz dönüşümü bir fırsat alanı olarak görüyoruz”

BESİAD ile yapılan işbirliği çerçevesinde yalın üretim, dijital dönüşüm ve enerji verimliliği konularında geniş faaliyetler yürüteceklerini kaydeden Başkan Burkay, şu değerlendirmede bulundu: “İkiz dönüşümü sanayicilerimiz için bir fırsat alanı olarak değerlendiriyoruz. Bir taraftan daha verimli ve katma değerli üretimi sağlarken, diğer taraftan sürdürülebilir ve döngüsel üretim odaklı bir ekosistem inşa etmeyi amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla işbirliği içerisinde sanayimizin rekabet gücüne destek vermeyi sürdüreceğiz.”

BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk, teknolojideki gelişmelerin etkisiyle global düzeyde tüm sektörlerde iş modellerinin değişim ve dönüşüme uğradığını söyledi. BESİAD olarak yaşanan dönüşüm sürecinde muhtemel riskler ve fırsatları göz önünde bulundurarak, sektörün küresel rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Topuk, “Bunu başarabilmek için öncelikle yeşil ve dijital dönüşümü hızla gerçekleştirmek zorundayız. Bu çerçevede BTSO tarafından hayata geçirilen Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi üzerinden firmalarımızın verimli ve katma değerli üretimine rehberlik edecek eğitim ve danışmanlık desteği alacağız.” dedi.

BTSO ile yapılan işbirliğinde Bursa’ya bir bilgilendirme gezisi düzenleyeceklerini ve online eğitim programları gerçekleştireceklerini kaydeden Sinan Topuk, “BESİAD üyelerimiz adına yakın ilgisi ve destekleri için BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’a teşekkür ediyorum. İşbirliğimizin sektörümüz ve ülke ekonomisi için faydalı sonuçlar getirmesini diliyorum.” diye konuştu.

Protokolde BESİAD üyelerinin Bursa Model Fabrika ve BTSO Enerji Verimliliği Merkezi’nden daha etkin biçimde faydalanmalarını sağlayacak adımlar atılacak. BESİAD üyelerine yönelik sürdürülebilirlik, verimlilik, yalın üretim, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi başlıklarda eğitim faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca BESİAD üyelerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda danışmanlık desteği sağlanacak.