Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleşti. Bin 200 öğrenci diplomasına kavuşurken BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Siz mezunlarımız, uyguladığımız kariyer modeli sayesinde hayata bir adım önde başlayacaksınız” dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesinde düzenlenen törene Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Tözün Bingöl, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Kaymakamı Ali Partal, Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cafer Çiftçi, akademik odalar, iş dünyası ve STK temsilcileri ile aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bine yakın mezunun gurur ve heyecanını paylaştıklarını söyledi. Rektör Çağlar, “Bugün hepimiz gurur doluyuz. Çünkü adım adım, ilmek ilmek, bu güne gelinmesinde her birimizin emeği var. Bugünü birlikte inşa ettik. Her birinizi yeni hayatlara, yeni başlangıçlara uğurluyoruz. Sizler ülkemizin kalkınmasına, milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacaksınız. Ve inanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı, sizlerle daha da güçlü inşa edilecek. Ve yine inanıyoruz ki Dünya’nın beklediği adalet ve özgürlük sizlerin inşa ettiği Türkiye Yüzyılı ile gelecek” diye konuştu.

“Bu sene Filistinli öğrencilerimiz için çok zor”

BTÜ’de 93 farklı ülkeden 1500’e yakın misafir öğrencinin eğitim aldığını ve Filistinli öğrenciler için bu yılın çok zor geçtiğini hatırlatan Rektör Çağlar, “Öğrencilerimizin birinci derece akrabalarından şehit edilen, sakat kalan ve evsiz kalanlar oldu. Gazze’de büyük bir soykırım yaşanmakta. İsrail, hiçbir ayrım gözetmeden, kadın, çocuk, masum demeden katliam yapmakta. Gazze’deki sivil yerleşim yerleri, ibadethaneler, hastaneler ve hatta üniversiteler İsrail tarafından acımasızca bombalanıyor, yerle bir ediliyor. Bu insanlık dramı karşısında; üniversitemiz öğrencileri başta olmak üzere hemen hemen dünyanın her tarafında, üniversite öğrencileri İsrail tepki gösterdiler. Yıl boyunca düzenledikleri etkinlikler ile İsrail zulmüne karşı onurlu bir duruş sergileyen üniversitemiz öğrencilerine ve personeline bir kez daha teşekkür ediyor ve onları tebrik ediyorum. Barışın bir an önce hâkim olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

“Mezunlarımıza güveniyoruz”

BTÜ mezunlarının bir adım önde olduğunu ifade eden Rektör Çağlar, “Bizler, siz değerli mezunlarımıza güveniyoruz. Çünkü sizler Üniversitemizde aldığınız bilgi, donanım ve tecrübe aktarımı ile hayata çok iyi hazırlandınız. Ayrıca uyguladığımız kariyer modeli ile son sınıfta bir yarıyıl boyunca sektörde tam zamanlı çalışarak iş tecrübesi kazandınız. Bu artılarımızdan dolayı mezunlarımızın yüzde 70’inden fazlası ilk 6 ayda istihdam ediliyor. Hatta birçok öğrencimiz, henüz mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Siz değerli mezunlarımız, işte bu tecrübeniz ile diğer mezunlara göre hayata bir adım önde başlıyorsunuz” dedi.

Rektör Naci Çağlar’dan Tavsiyeler

Mezunlarla iletişimde kalmayı çok önemsediklerini dile getiren Rektör Naci Çağlar, mezunlara şu tavsiyelerde bulunarak konuşmasını şöyle sonlandırdı;

“Yapay zekâyı mesleğinize uyarlayın ve onu kullanmayı çok iyi öğrenin. Ancak ondan sadece ilham alın ve mutlaka son sözü siz söyleyin. İş yaşamınızda sadece bilgi ve deneyim ile değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışın. Geleneklerimiz, milli ve manevi değerlerimiz rehberiniz olsun. Bilgileri filtreleyin, zamanı iyi yönetin, çünkü yeri doldurulamayacak tek şey zaman Başarıyı, mutlulukla eşleştirmeyin. Başarısızlıklardan da ders çıkarmayı, deneyim kazanmayı bilin. Hayat yolculuğunuzda ve iş yaşamınızda, merak etmekten ve azimle çalışmaktan asla vazgeçmeyin.”

"Önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü sizler vuracaksınız"

Diplomalarını alarak mezun alan tüm öğrencileri tebrik eden Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, “Üniversitemizin; alanında öncü, donanımlı akademisyen kadrosunun, sizlere yüksek kalitede sunduğu bir eğitimden geçtiniz. Akademik eğitiminizi sosyal, kültürel ve sportif alanlarla desteklediniz. Şimdi sıra, teorik alanda gerçekleşen bu çalışmalarınızın, pratiğe dönüştürülmesine, hayatta yol almasına geldi. Bugünden itibaren üniversitemizin lisans eğitimleri esnasında; staj, kariyer planlaması, girişimcilik, yabancı üniversitelerle iş birliği, İşletmede Mesleki Eğitim gibi sunduğu imkânların meyvelerini toplayacaksınız. Kişisel gelişiminiz sayesinde hayatın her anında, iş dünyasının her kademesinde her daim bir adım önde olacak, her zaman ilk tercih edilen sizler olacaksınız. Kariyer yolculuğunda her daim kendinizi geliştirmeyi, zamana ayak uydurmayı unutmamalısınız. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Ülkemizin önüne koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun mimarı sizler olacak, önümüzdeki yüzyıla Türkiye mührünü sizler vuracaksınız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz’dan Tebrik

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise “Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa’mızın ve Yıldırım’ın en büyük değerlerinden bir tanesi. Bu çerçevede öğrencilerimizin gayretine birçok noktada, Uyumayan Kütüphanelerimizde, TEKNOFEST yarışmalarında gösterdikleri başarılarda şahit olduk. Bu çaba, bizim geleceğe dair umutlarımızı artırdı. Bugün bir nokta koysanız da eğitim hayatınıza aslında bu mezuniyet, yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Bundan sonraki süreçte de öğrendiklerinizle birlikte hem kendinizi yeniden şekillendirecek hem de ülkemizi, yeryüzünü şekillendirmeye devam edeceksiniz. Çünkü yeryüzünün ve yeryüzü sakinlerinin, gençliğimizin iyileştirici aklına ve ruhunu ihtiyacı var. Bugün mezun olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum” dedi.

Dereceye Girenlere Plaket

Açılış konuşmalarının ardından okul birincisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Onur Yaynık’a, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından plaketi takdim edildi. Onur Yaynık, yaşadığı gururu dile getirerek, başta ailesi ve hocaları olmak üzere öğrenimi boyunca kendisine katkı veren herkese teşekkür etti. Fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ile devam eden törende, mezun öğrenciler, bölümler halinde sahnede yerlerini aldı. Bursa Teknik Üniversitesi 2024 Mezuniyet Töreni; 4 fakülte, 25 bölümden mezun olan bin 200 öğrencinin kep atması ile sona erdi.