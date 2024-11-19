Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa OSB’nin depreme hazırlanması için kolları sıvadı. Bu kapsamda alanında uzman akademisyenler, bölgede zemini ve bina stokunu iyileştirecek yol haritasını hazırlamak için çalışmaları başlatacak. Hedefin, üretim durmadan depreme dayanıklı bir OSB olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Depreme hazırlık için her türlü desteğe hazırız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) toplumsal sorunların yanı sıra sanayinin de problemlerine kulak vermeye devam ediyor. Uluslararası patentli zemin sıvılaşmasını önleyen bor katkılı malzeme buluşuna da imza atan BTÜ, bu kez sanayinin depremselliğini ele alacak çalışma başlatıyor. Bu kapsamda; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay ile bir araya geldi. Toplantıya; BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürü Osman Yıldırım, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyübhan Avcı da katıldı.

“OSB’de BTÜ’nün Akademik Aklına İhtiyacımız Var”

Organize sanayi bölgesinin depremselliğinin ele alındığı toplantıda konuşan, Bursa Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay, bu konuda BTÜ ile iş birliği yapmak istediklerini vurguladı. Bursa OSB’nin 7 milyon metrekare alanı bulunduğunu belirten Abdullah Burkay,6 şiddetinin üzerindeki olası bir depremde maddi kaybın, Türkiye ekonomisinin 8’de 1’i kadar olacağını söyledi. Bu doğrultuda OSB’nin deprem açısından iyileştirilmesini istediklerini kaydeden Burkay, “OSB’de 1961-1975 arasında 2 milyon metrekareye yakınalanda bina yapılırken, 1975-1995 arasında 1 milyon 392 bin metrekare ve 1999 depremi sonrasında 3 milyon metrekare alanda binainşa edildi. Burada deprem açısından ciddi risk potansiyeli söz konusu. Bu nedenle üretimi durdurmadan hem binaların hem de zeminin iyileştirilmesi için Bursa Teknik Üniversitesinin akademik aklına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Rektör Çağlar: OSB’nin Sorunlarına Çözüm Üreteceğiz

BTÜ olarak şehrin ve sanayinin sorunlarına çözüm olacak projelere imza attıklarını vurgulayan Rektör Naci Çağlar ise “Üniversite olarak deprem konusunda yetkin durumdayız. Bu noktada da hem şehrimiz hem de Bursa OSB için her türlü desteğe hazırız. Hali hazırda akademisyenlerimizin geliştirdiği ve uygulamaya başladığı uluslararası patentli, bor katkılı enjeksiyon malzemesi ile sıvılaşabilir zeminlerin problemlerini mevcut yapılarda dahi çözebiliyoruz. Bunu, OSB zemininde de etkin bir şekilde kullanabiliriz. Zemin iyileştirmelerinin yanı sıra üst yapılardaki sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin hazırlanması yönünde de gerekli analizleri üniversite olarak gerçekleştirebiliriz. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra çözüm önerilerimizi sanayicimiz için sunacağız. ‘Üretim durmadan nasıl bir iyileştirmeye gidebiliriz’ sorusu üzerine düzenleyeceğimiz çalıştayla, OSB’mizi depreme hazır hale getirmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.